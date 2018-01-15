Эксперты предрекли проблемы с производством смартфонов

Эксперты предрекают проблемы с производством электрокаров, смартфонов и высокотехнологичных гаджетов, пишет RT.

По данным издания, проблема кроется в резком скачке цен на кобальт, который используется при создании аккумуляторов. За последний год его цена выросла с 33,2 тысяч долларов за тонну до 75 тысяч долларов. Причиной роста цен на этот металл стало повышение спроса.

«Во всем мире активно идет развитие отрасли электромобилестроения, а также производство смартфонов и другой электроники, где применяется кобальт, что вызывало его дефицит», - цитирует издание экспертов. Так, при производстве смартфонов используется 5-10г. кобальта, ноутбуков — около 30г, аккумулятора электрокара — 5-20кг.

Отмечается, что на 2016 год мировые запасы кобальта составили чуть более 6 млн тонн. В Демократической Республике Конго его резервы составляют 3,4млн тонн, в Австралии — 1 млн.т, на Кубе — 500 тыс. т., Филиппинах — 290 тыс. т, в Канаде — 270 тыс. т, Замбии — 270 тыс. т, России — 250 тыс. т.

Согласно подсчетам экспертов, если бы сегодня все автомобили можно было бы заменить на электромобиль Tesla Model X, то на это потребовалось бы 14 млн тонн кобальта, что превышает глобальные запасы более чем в два раза. Ситуация осложняется тем, что основной поставщик кобальта — Демократическая Республика Конго — является одной из наиболее бедных и коррумпированных стран мира, где добыча производится кустарным способом с использованием детского труда.

Аналитики не исключают, что производители в ближайшее время усовершенствуют производство аккумуляторов и для их работы будет требоваться меньшее количество кобальта, или же этот металл будет заменен на другой источник.