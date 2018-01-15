Boeing показал концепт военного беспилотного самолета

На конференции American Institute of Aeronautics and Astronautics SciTech 2018 корпорация Boeing показала концепт перспективного ударного и разведывательного беспилотного самолета.

По информации портала Naked Science, аппарат сможет летать со скоростью до 6200 километров в час, а его создание начнется в случае получения финансирования от Министерства обороны США.

Предполагается, что в новом летательном аппарате найдет широкое применение технология стелс, что сделает его более живучим.

Отмечается, что новый самолет оснащается двумя двигателеми, однако, по словам специалистов, в настоящее время в природе необходимых двигателей не существует.