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Дроны помогут спасателям патрулировать столичные водоемы

17:45 16.01.2018
Фото с сайта mos.ru
Фото с сайта mos.ru
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Столичные водоемы и прибрежные зоны начнут патрулировать беспилотные летательные аппараты нового поколения, сообщается на сайте мэрии Москвы.

Аппарат будет передавать видео спасателям в режиме реального времени. Изображение будет поступать на мониторы поисково-спасательных станций. Спасатели будут отслеживать, не купаются ли отдыхающие в неположенных местах, не разводят ли костры.

Отмечается, что коптер сможет доставить спасательный жилет, так как он способен перевозить груз весом до 1,5 килограмма (спасательный жилет весит около 800 гр).

Первые дроны появятся над Борисовскими прудами на юге Москвы в начале июня, с открытием купального сезона. Аппарат сможет летать на территорией прудов в течение часа без подзарядки, затем он сам будет прилетать на зарядную станцию. Подзарядка займет около часа, после чего беспилотник вновь будет патрулировать пруды.

«Если эксперимент окажется успешным, такие коптеры начнут патрулировать все пляжи и водоемы Москвы», - рассказал руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин.

Темы: Москва, Наука и технологии, Технологии и решения, Летний отдых
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Комментарии читателей
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16.01.2018, 23:42
Гость: Дроны помогут спасателям патрулировать столичные водоемы,

а дрыны помогут нац-гвардии охранять Дронов.
16.01.2018, 23:01
Гость: Квадракоптеры так же можно использовать для защиты

военных баз против вражеских дронов,которые совершили налет на российскую военную базу в Сирии.Если их подключить к системе предупреждения комплекса С-1 Панцирь,то они могли бы своевременно взлетать и натягивать капроновые легкие сетки,по принципу как во время второй мировой войны при защите Москвы.Быстро,дешево,надежно и эффективно.
16.01.2018, 20:49
Гость: Эта чухонная

идея может иметь только одно оправдание- если дроны будут полностью из российских комплектующих и собраны в России...иначе похоже на аферу с западными бэу-реффурами и бэу-автобусами, закупленными Гайдаром с Чубайсом в 90-х и уничтожившими российский автопром.
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