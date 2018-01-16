Дроны помогут спасателям патрулировать столичные водоемы

Столичные водоемы и прибрежные зоны начнут патрулировать беспилотные летательные аппараты нового поколения, сообщается на сайте мэрии Москвы.

Аппарат будет передавать видео спасателям в режиме реального времени. Изображение будет поступать на мониторы поисково-спасательных станций. Спасатели будут отслеживать, не купаются ли отдыхающие в неположенных местах, не разводят ли костры.

Отмечается, что коптер сможет доставить спасательный жилет, так как он способен перевозить груз весом до 1,5 килограмма (спасательный жилет весит около 800 гр).

Первые дроны появятся над Борисовскими прудами на юге Москвы в начале июня, с открытием купального сезона. Аппарат сможет летать на территорией прудов в течение часа без подзарядки, затем он сам будет прилетать на зарядную станцию. Подзарядка займет около часа, после чего беспилотник вновь будет патрулировать пруды.

«Если эксперимент окажется успешным, такие коптеры начнут патрулировать все пляжи и водоемы Москвы», - рассказал руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин.