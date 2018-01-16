Система ГЛОНАСС получит опцию «быстрого старта»
Фото с сайта aoglonass.ru
В 2019 году у российской навигационной системы ГЛОНАСС заработает функция «быстрого старта», которая позволит за считанные секунды после включения находить спутники и определять свои координаты.
По мнению разработчиков, это позволит более быстро определять места ДТП для оказания помощи, сообщают «Известия».
По информации издания, определение местоположения ускорится за счет загрузки данных о спутниках в клиентские устройства через сотовую связь или Wi-Fi (в настоящее время аналогичная функция имеется только в GPS).
Ожидается, что технология А-ГЛОНАСС будет широко востребована водителями с автонавигаторами, а также организациями городского и железнодорожного транспорта, экстренными службами.