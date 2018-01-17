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В августе 2018 года в Рузе могут открыть памятник Ивану Калите

09:25 17.01.2018
Фото с сайта ruzaregion.ru
Фото с сайта ruzaregion.ru
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25 января в Рузском городском округе состоится заседание общественной палаты, на котором обсудят место установки в Рузе памятника Ивану Калите.

По поручению Главы Рузского городского округа Максима Тарханова на заседании выступит заместитель главы администрации округа Олег Лобанов, сообщает пресс-служба администрации Рузского городского округа.

Ранее Максим Тарханов рассказал, что в Рузе рассматривается несколько потенциальных мест для установки памятника.

«Мы рассматриваем несколько потенциальных мест для установки памятника - в центре Рузы на улице Солнцева, на центральной площади перед зданием администрации Рузского городского округа или в начале «пешеходной зоны» Рузы. Я склоняюсь к установке памятника у здания администрации округа, но окончательное решение будет принято общественной палатой. Сам памятник будет готов в августе. Работы по изготовлению и установке памятника будут проводиться из внебюджетных источников, за счет средств инвестора»,- рассказал Максим Тарханов.

Автор проекта памятника Ивану Калите - заслуженный художник России Олег Молчанов.

Историки отмечают, что великий князь Иван Данилович Калита, заложивший основу объединения русских земель вокруг Москвы, мог быть уроженцем рузского края. В его духовной грамоте впервые упоминается Руза. Авторы инициативы отмечают символизм того, что памятник может появиться в Рузе в 2018 году - в год 690-летия города.

Темы: История Руси
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