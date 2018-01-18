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Обнаружено мощное шпионское ПО, подслушивающее разговоры пользователей

13:27 18.01.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили сложное многофункциональное ПО для целенаправленной слежки с помощью мобильных устройств. Вредоносный имплант, получивший название Skygofree, активен по меньшей мере с 2014 года и содержит некоторые функции, которые никогда не встречались в мобильных зловредах ранее.

К примеру, Skygofree способен «подслушивать» разговоры и улавливать звук, как только девайс окажется в конкретном месте, интересующем злоумышленников. Помимо этого, он может красть сообщения в мессенджере WhatsApp и подключать устройство к Wi-Fi сети, которую контролируют атакующие. Всего специалисты насчитали в нем 48 различных функций.

Skygofree также способен делать фотографии и снимать видео, перехватывать телефонные звонки и SMS, собирать информацию о местоположении, событиях в календаре и данные, хранящиеся в памяти устройства.

В этом шпионском ПО есть даже специальная функция, которая позволяет обходить технологию энергосбережения, разработанную одним из ведущих производителей мобильных устройств: имплант добавляет себя в список защищенных приложений, благодаря чему при выключении экрана его работа не сворачивается автоматически.

Несмотря на то, что Skygofree ориентирован в первую очередь на мобильные устройства, исследователи также обнаружили несколько модулей для платформы Windows.

Распространяется зловред через веб-страницы, имитирующие сайты ведущих мобильных операторов. По данным «Лаборатории Касперского», к настоящему моменту насчитывается несколько жертв Skygofree, все они находятся в Италии.

Темы: Антивирус Касперского, Антивирусы и обеспечение безопасности компьютера, Компьютерная безопасность
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Комментарии читателей
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18.01.2018, 22:00
Гость: Lаврентий

А вы думали почему из современных телефонов нельзя вынуть батарейку...? Идёт слежка по полной программе за всеми ползователями. Такая слежка ни Сталину, ни Берии, ни Гитлеру и не снилась ....
18.01.2018, 18:15
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Суровый вирус. А я то наивный думал что это делают тока жёны.
18.01.2018, 16:22
Гость: НИК

молодцы касперы потому на них в СГА и взъелись.
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