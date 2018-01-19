Школьникам стал доступен онлайн-тренажер по шахматам

Московским школьникам стала доступна еще одна опция сервиса самоподготовки «Мои достижения» — шахматный тренажер.

Для того чтобы разыграть партию, достаточно подключить компьютер, планшет или смартфон к интернету, авторизоваться на сайте сервиса, выбрать нужный раздел и найти соперника. Поставить шах и мат можно программе или реальному человеку.

Одними из первых шахматный раздел опробовали ученики школы «Покровский квартал». Пользователи уже предложили добавить в тренажер еще один уровень сложности, сделать игровое поле более контрастным, а передвижения фигур показывать при помощи стрелок. Но в целом шахматным разделом школьники остались довольны.

Система, по словам разработчиков, позволяет проводить не только одиночные игры, но и организовывать крупные турниры.