Заблокированы три группы «ВКонтакте», мотивировавшие школьников к агрессии

Роскомнадзор заблокировал три группы социальной сети «ВКонтакте» с информацией, способной побудить школьников к асоциальному поведению.

«В Роскомнадзор поступили требования Роспотребнадзора о признании запрещенной информации, способной побудить школьников к противоправным, асоциальным поступкам, результатом которых могут стать действия суицидального характера.

По данным на 13:00 пятницы, поступили требования в отношении трех групп в социальной сети «ВКонтакте». Данные интернет-страницы внесены в единый реестр запрещенной информации. Роскомнадзором в адрес администрации социальной сети были направлены требования удалить противоправную информацию. Требования оперативно выполнены», - сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что работа по выявлению и блокированию запрещенной информации продолжается во взаимодействии с заинтересованными органами власти и администраторами социальных сетей.