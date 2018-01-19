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Заблокированы три группы «ВКонтакте», мотивировавшие школьников к агрессии

14:00 19.01.2018
Сайт «ВКонтакте» © KM.RU
Сайт «ВКонтакте» © KM.RU
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Роскомнадзор заблокировал три группы социальной сети «ВКонтакте» с информацией, способной побудить школьников к асоциальному поведению.

«В Роскомнадзор поступили требования Роспотребнадзора о признании запрещенной информации, способной побудить школьников к противоправным, асоциальным поступкам, результатом которых могут стать действия суицидального характера.

По данным на 13:00 пятницы, поступили требования в отношении трех групп в социальной сети «ВКонтакте». Данные интернет-страницы внесены в единый реестр запрещенной информации. Роскомнадзором в адрес администрации социальной сети были направлены требования удалить противоправную информацию. Требования оперативно выполнены», - сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что работа по выявлению и блокированию запрещенной информации продолжается во взаимодействии с заинтересованными органами власти и администраторами социальных сетей.

Темы: Роскомнадзор
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Комментарии читателей
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19.01.2018, 17:55
Гость: ХВАТИТ ГУМАННОСТЕЙ.

А почему не раньшее, почему эти ублюдки не в кандалах. А может заняться мин.обр и мин.культуры.
19.01.2018, 16:52
Гость: спохватиль.

зла не хватает.
19.01.2018, 15:11
Гость: Дмитрий Воронцов

Надо вообще весь "Вконтакте" было заблокировать и под суд их руководство за то что такие группы у них. Никакой ответственности нет.
Все комментарии (6)
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