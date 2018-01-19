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Немецкая газета назвала самое страшное оружие России в Сирии

12:13 19.01.2018
Стоп-кадр из видео в YouTube
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Немецкая газета Stern назвала тяжелую огнеметную систему ТОС-1 «Буратино» самым страшным российским оружием в Сирии.

Особенностью данного огнемета является реактивная система залпового огня, включающая 30 труб, выстреливающих ракеты с термобарическими боеголовками. Попадая в одну и ту же цель, они вызывают эффект «аэрозольной бомбы» с взрывной волной.

Спастись от данного эффекта невозможно даже в подземных укреплениях (блиндажах и бункерах), пишет издание.

В настоящее время, отмечает Stern, готовится модификация ТОС-2, которая предполагает установку на универсальных гусеничной («Армата») и колесной («Бумеранг») платформах. Первый прототип ТОС-2, по данным газеты, уже находится в производстве, а поставляться новая система будет в 2018-2025 годах.

Также отмечается, что ТОС-1 не имеет зарубежных аналогов, за исключением Сирии, где данным огнеметом пользуются правительственные войска. 

Темы: Сирия, Военные технологии
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Комментарии читателей
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19.01.2018, 23:33
Гость: Пан Профессор

Валяй, обличай СССР! Да еще от имени россиян: "Гордимся то чем? Системами, предназначенными для убийства. А что-нибудь для людей делать?".
Для таких, как ты, делать ничего не следует - из принципа.
Для людей приоритеты стоят так:
1. Безопасность. Для чего и нужны ядерная триада, ТОС, ВКС, спецназ и прочее.
2. Достоинство национальное и уважение к своей стране. Что и достигнуто воссоединением Крыма и концертом в Пальмире. Спасибо крымчанам, "вежливым людям", ВКС, Гергиеву и всем россиянам, которые плюют на санкции.
3. Колбаса. Которой, кстати, с избытком.
А теперь подумай: сдаст ли Путин Донбасс? Посмеет ли сдать?
19.01.2018, 17:50
Гость: Кстати

Да уж. Гордимся то чем? Системами, предназначенными для убийства. Только о них и разговоры. А что- нибудь для людей делать? Если отобрать все импортные у россиянина, что и с чем останется? Точно так было в СССР, только тогда заграничное надо было доставать.
19.01.2018, 16:24
Гость: Потрошня

как главный укротерминатор выдержит прямое попадание ТБЗ.
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