Немецкая газета назвала самое страшное оружие России в Сирии

Немецкая газета Stern назвала тяжелую огнеметную систему ТОС-1 «Буратино» самым страшным российским оружием в Сирии.

Особенностью данного огнемета является реактивная система залпового огня, включающая 30 труб, выстреливающих ракеты с термобарическими боеголовками. Попадая в одну и ту же цель, они вызывают эффект «аэрозольной бомбы» с взрывной волной.

Спастись от данного эффекта невозможно даже в подземных укреплениях (блиндажах и бункерах), пишет издание.

В настоящее время, отмечает Stern, готовится модификация ТОС-2, которая предполагает установку на универсальных гусеничной («Армата») и колесной («Бумеранг») платформах. Первый прототип ТОС-2, по данным газеты, уже находится в производстве, а поставляться новая система будет в 2018-2025 годах.

Также отмечается, что ТОС-1 не имеет зарубежных аналогов, за исключением Сирии, где данным огнеметом пользуются правительственные войска.