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Подростки смогут регистрироваться в соцсетях только с разрешения родителей

17:17 22.01.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Депутат от партии «Единая Россия» Виталий Милонов вновь решил внести в ГД законопроект о регистрации в социальных сетях по паспорту.

По его словам, оправданием такой меры является забота о детях.

«В соответствии с проектом устанавливаются специальные правила регистрации в социальных сетях малолетних, то есть несовершеннолетних в возрасте до 14 лет.

Предлагается установить, что регистрация в социальной сети несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет, осуществляется его законными представителями - родителями, усыновителями или опекунами, которые должны предоставить в электронной форме свое письменное согласие на регистрацию в социальной сети несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет, документы, удостоверяющие личность законных представителей несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет, и предусмотренные действующим законодательством документы, подтверждающие полномочия законных представителей несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет», - говорится в документе.

При этом уточняется, что родители несовершеннолетнего, которого зарегистрировали в соцсети, должны контролировать его доступ к аккаунту. В законопроекте подчеркивается, что сменить пароль от аккаунта могут только законные представители подростка, не достигшего 14 лет, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно осуществлять регистрацию в социальной сети», - поясняется в документе.

Темы: Социальная сеть, Интернет в России, Интернет-сайт
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Комментарии читателей
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22.01.2018, 23:22
Гость: значит

появится другой,альтернативный интернет...
22.01.2018, 20:02
Гость: одно дело извозчики

а тут здоровье нации и духовное состояние!вырастили за последнее время овощей кнопкотыков не знающих не истории не математики, ничего кроме секса и дома 2!страшно а страну.
22.01.2018, 19:52
Гость: Ответ для РПЦ

установить, что посещение объектов РПЦ несовершеннолетним, не достигшим 14 лет, осуществляется по разрешению его законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов, которые должны предоставить в электронной форме свое письменное согласие на посещение церкви несовершеннолетним, не достигшим 14 лет, документы, удостоверяющие личность законных представителей несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет, и предусмотренные действующим законодательством документы, подтверждающие полномочия законных представителей несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет
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