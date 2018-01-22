Подростки смогут регистрироваться в соцсетях только с разрешения родителей

Депутат от партии «Единая Россия» Виталий Милонов вновь решил внести в ГД законопроект о регистрации в социальных сетях по паспорту.

По его словам, оправданием такой меры является забота о детях.

«В соответствии с проектом устанавливаются специальные правила регистрации в социальных сетях малолетних, то есть несовершеннолетних в возрасте до 14 лет.

Предлагается установить, что регистрация в социальной сети несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет, осуществляется его законными представителями - родителями, усыновителями или опекунами, которые должны предоставить в электронной форме свое письменное согласие на регистрацию в социальной сети несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет, документы, удостоверяющие личность законных представителей несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет, и предусмотренные действующим законодательством документы, подтверждающие полномочия законных представителей несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет», - говорится в документе.

При этом уточняется, что родители несовершеннолетнего, которого зарегистрировали в соцсети, должны контролировать его доступ к аккаунту. В законопроекте подчеркивается, что сменить пароль от аккаунта могут только законные представители подростка, не достигшего 14 лет, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно осуществлять регистрацию в социальной сети», - поясняется в документе.