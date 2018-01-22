Ученые разработали кожу дополненной реальности
Группа ученых из Дрездена разработала технологию сверхтонкой «электронной кожи», которая сможет найти применение в технологии дополненной реальности.
Толщина «кожи» составляет 3,5 микрона, а основным достижением разработчиков является вживление особого чипа в микропленку, сообщает Science Andvances.
Датчики состоят из спиновых клапанов, основанных на эффекте гигантского магнетосопротивления.
Подобные чипы способны определить направление, в которое «смотрит» пленка.
Например, если поместить пленку на запястье, можно «нажимать» на кнопки виртуальной клавиатуры, а если расположить ее на ладони, то можно использовать в качестве компьютерной мыши.
Предположительно, разработка сможет найти применение в различных приложениях и видеоиграх дополненной реальности.