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Ученые разработали кожу дополненной реальности

14:10 22.01.2018
Скриншот из видеоролика youtube.com
Скриншот из видеоролика youtube.com
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Группа ученых из Дрездена разработала технологию сверхтонкой «электронной кожи», которая сможет найти применение в технологии дополненной реальности.

Толщина «кожи» составляет 3,5 микрона, а основным достижением разработчиков является вживление особого чипа в микропленку, сообщает Science Andvances.

Датчики состоят из спиновых клапанов, основанных на эффекте гигантского магнетосопротивления.

Подобные чипы способны определить направление, в которое «смотрит» пленка.

Например, если поместить пленку на запястье, можно «нажимать» на кнопки виртуальной клавиатуры, а если расположить ее на ладони, то можно использовать в качестве компьютерной мыши.

Предположительно, разработка сможет найти применение в различных приложениях и видеоиграх дополненной реальности.

Темы: Наука и технологии, Технологии и решения
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