На пути к бессмертию

Все чаще мы слышим об искусственных органах, биочипах, сопряжениях электроники и живой материи, призванных восполнить потери в организме и «усовершенствовать» его



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Недавно бывший министр финансов Алексей Кудрин подивил публику сообщениями о скором появлении «практически бессмертных людей». В этом же контексте происходит штурм искусственного интеллекта.

Дело в том, что все эти направления прогресса уже давно увязываются воедино с помощью псевдонаучного и квазирелигиозного, но весьма влиятельного при этом учения – так называемого трансгуманизма. Речь идет ни много ни мало о «преодолении» устаревшего человечества. При этом сами трансгуманисты считают себя последовательными продолжателями дела Просвещения.

Сама идея, разумеется, не нова, как и все остальные. Если древнегреческий философ Диоген с фонарем искал на улицах «человека, а не раба», то через несколько веков немецкий философ Ницше устами своего Заратустры уже постулирует: «Человек есть нечто, что следует преодолеть».

На заре научно-технической революции ХХ века такие максимы звучали лишь как волнующие поэтические метафоры безумного гения. «Нового человека» большевики-материалисты, а затем мистики-нацисты попытались создать в основном грубым социальным насилием и промывкой мозгов. Но не помогло в этом ни «единственно верное учение Маркса-Энгельса-Ленина» с аргументом Маузера в придачу, ни изощренные технологии массового внушения и евгенические ухищрения.

Но с конца Второй мировой войны посыпались научные открытия и технические прорывы, задавшие совершенно иной дискурс для «обновления человечества»: ЭВМ – микроэлектроника – интернет – искусственный интеллект, а с другой стороны: открытие ДНК – расшифровка генома – генная инженерия. Эти логические цепочки стали магистральными векторами и на нынешний век. Их подпирают многие дисциплины: квантовая физика, физиология мозга, биохимия, когнитивные науки.

Казалось бы, ну и прекрасно – прогресс не остановился, у людей будущего есть шансы продлить жизнь, стать умнее и гармоничней! Однако направленность многих экспериментов, целеполагание исследователей и их инвесторов вызывает у землян все большую тревогу.

С одной стороны, трудно не порадоваться, например, успехам протезирования, которые нам и не снились еще полвека назад. Например, LUKEArm — протез руки, позволяющий своему владельцу осязать предметы. Или хлеще того – бионические протезы, которыми можно двигать, лишь подумав об этом. Первым ногу, управляемую силой мысли, в 2012 году начал использовать Зак Ваутер, программный инженер из Сиэтла. Сегодня это уже целая индустрия, продукты которой, впрочем, не всем доступны из-за цены.

В токийском университете доводится до ума устройство «RatCar» - «крысомобиль». В отвечающий за моторику раздел мозга парализованной крысы вшиты электроды, соединенные напрямую с колесным устройством.

Мозговым усилием она может катить тележку в нужном ей направлении. При переносе разработки на парализованного человека, мы получаем своеобразного «кентавра», частью тела которого станет инвалидная коляска.

Наверное, это вполне морально оправданная помощь калекам – возвращение их к активной жизни. Но подобная киборгизация имеет свою логику развития. Так уже вовсю разрабатываются протезы для бегунов или альпинистов, которые, по задумке инженеров, должны стать гораздо совершеннее естественных конечностей. Создан протез для музыканта-ударника, позволяющий выбивать немыслимые синкопы.

А почему бы не придать своему телу и мозгу некоторые – совсем новые функции? Так некий Нейл Харбиссон – британский музыкант и художник, страдавший цветовой слепотой, решил необычным образом поправить изъян. В его мозг вмонтировали специальный датчик, позволяющий слышать цвет… как звук, включая ультрафиолетовый и инфракрасный спектры излучения.

Из головы этого первого официального киборга торчит антенна – с ней он сфотографирован и на паспорт. В 2010 году Харбиссон основал международную «Cyborg Foundation», цель которой – помочь всем желающим стать киборгами. И таковые находятся. Причем многие – без всякой медицинской надобности.

Скажем, на Западе стало уже почти привычным делом вживление себе в руку электронных биочипов с полным набором личных данных, служебных пропусков, транспортных карт...

Есть уже и «универсальные» чипы со всеми видами магнитных карточек.

Но это все разрозненные примеры – «цветочки», вызывающие пока у многих лишь улыбку. «Ягодками» же давно и всерьез занимаются в калифорнийской Силиконовой долине, Массачусетском технологическом и других мощных центрах.

Известен проведенный пару лет назад учеными из США, Франции и Испании волнующий эксперимент с «электронной телепатией». Используя энцефалограммы мозга, преобразованные в двоичный код, они смогли передать через интернет с обратным преобразованием в мозговые сигналы мысли одного человека другому. Пока лишь простейшие и с погрешностью в 15%, но лиха беда начало!

Новый американский «Эдисон» (которого некоторые, правда, считают талантливым жуликом) – президент компаний SpaceX и Tesla Илон Маск распиарил проект Neuralink по разработке нейрокомпьютерных интерфейсов, призванных связать человеческий и машинный мозг. Конечная цель – совершенные киборги. Похожими вещами занимается американский же предприниматель-мормон Брайан Джонсон с его вполне серьезной корпорацией Kernel.

Рэй Курцвейл, которого называют «папой трансгуманизма» за пропаганду «цифрового бессмертия», несколько лет назад был приглашен в Googlе техническим директором компании. Вскоре компания запустила проект Calico с полуторамиллиардным бюджетом, который ставит целью «победу над старением». Попытки журналистов узнать подробности наталкиваются до сих пор на глухую стену молчания.

Очевидно, что часть исследований по этой тематике ведется за закрытыми и «полузакрытыми» дверьми военных ведомств. В том числе и пытающихся объединить методы генной и электронной инженерии. Например, стало известно об экспериментах в одной из американских лабораторий по «выращиванию» интерфейса, напрямую соединяющего мозг и компьютер прямо из серого вещества внутри черепной коробки.

За магистральными работами в крупных центрах следует «охвостье» – завиральные проекты, тем не менее, идущие в общем русле мэйнстрима.

Можно, конечно, скептически пожать плечами, узнав про австралийский стартап Humai, участники которого всерьез озаботились технологией переноса сознания человека, после его смерти, в искусственное тело. Тем более что руководитель проекта Джош Боканегра имеет к науке слабое отношение.

Также можно вдоволь поиронизировать над проектом «Аватар» уже российского происхождения, который шумно продвигает у нас амбициозный молодой предприниматель Дмитрий Ицков в рамках основанного им общественного движения «Россия 2045». Поэтапное продвижение «Аватара» по Ицкову начнется в 2020 году – роботом, управляемым мыслью с помощью нейроинтерфейса.

Продолжится банкет в 2035-м созданием искусственного мозга с последующей загрузкой в него содержимого человеческого разума, который после смерти будет перенесен в искусственное тело. Ну а венец всему делу наступит в 2045-м, когда ученые смастерят нам тела-голограммы и пересадят туда сознание людей. Последний человек однажды уйдет в мерцающий бессмертный образ и, так сказать, захлопнет за собой дверь.

Полный бред, не так ли? Так-то оно так, только фантазеру Ицкову удалось привлечь к своей химере около тридцати остепененных российских и зарубежных ученых, некоторых чиновников и известных медиа-персон, устроить конференцию в Нью-Йорке, получить публичные респекты от Стивена Сигала и Далай-Ламы. Интересно, правда? Кстати, семь лет назад он заявлял о желании установить прямые контакты с небезызвестной американской DARPA. Сегодня об этом, понятно, помалкивает.

Отдельная тема – разработка искусственного интеллекта. Как направление оно конкурирует и в каком-то смысле противостоит трансгуманизму, ибо не предполагает создание нового человека, а лишь умных помощников для него.

При этом опасность для людей, по мнению ученых, может представлять лишь весьма гипотетическое пока создание суперинтеллекта, многократно превосходящего человеческий. Однако, вот что любопытно: для ярых трансгуманистов именно будущий Сверх-мозг является неким божеством. И здесь пролегает лукавая грань, отделяющая науку и даже научную фантастику от квазирелигии, с которой мы начали.

От идеи апгрейда хомо сапиенс как некоего несовершенного устройства остался всего лишь маленький шажок до стремления совершить рукотворный эволюционный скачок. Куда? Неважно куда: в киборга, в голограмму, в компьютерный файл – лишь бы подальше от «человеческого, слишком человеческого».

Валентин Катасонов – доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО приводит любопытный факт: немецкий экономист Клаус Мартин Шваб – основатель и президент Всемирного экономического форума в Давосе – в прошлом году презентовал свою книгу «Четвертая промышленная революция».

В ней он, называя приоритетные ныне направления науки-техники: биотехнологии, робототехника, электроника, информационные науки, признается, что чувствует их нацеленность в одну точку, но не постигает ее смысла и опасается его. «Из этого я делаю вывод: даже нынешние “управители” мира не вполне понимают, что происходит!», – констатирует профессор Катасонов.

Нынешние трансгуманисты своими предшественниками называют русских философов-космистов – Николая Федорова и Эдуарда Циолковского с его «лучистым человечеством», а также пламенного атеиста-гуманиста Бертрана Рассела.

Однако, пожалуй, более явным предтечей является Джулиан Хаксли – автор самого этого термина в современном значении. Биолог, первый гендиректор ЮНЕСКО, основатель Фонда дикой природы, он был внуком знаменитого ученого Томаса Гексли (прозванного современниками «бульдогом Дарвина»), а также братом писателя Олдоса Хаксли – автора хрестоматийной антиутопии «О, дивный новый мир».

В своей книге 1957 года «Новые бутылки для нового вина», Джулиан Хаксли сформулировал кредо трансгуманизма: «Человеческий вид может, если он захочет, преодолеть себя – не только спорадически, один здесь в одну сторону, один там в другую, но в целом, как человечество. Нам необходимо имя для этой новой веры. Может быть, этим именем будет трансгуманизм». Упоминая о некоем «космическом долге» человечества, этот пророк новой эры, наметил и ее первые шаги: «Все начнется с разрушения идеологических институтов, препятствующих достижению наших основных целей».

Что же это за «институты»? Догадаться несложно: традиционные – религия, мораль, семья…

Последователи появились позже. Например, философ и футуролог Макс Мор, основавший в конце 1980-х «Институт экстропии» и впервые развернуто изложивший принципы нового учения – экстропианства. Все они построены на безграничном «научном» оптимизме, вере в бесконечную эволюцию человека и иммортализме – то есть отвержении физической смерти, борьбе с ней.

Правда, этот же, вроде бы научный рационалист в своей работе «Во славу Дьявола», напечатанной журналом «Либертарианский Альянс» в 1991 г.с симпатией воспроизводит старую гностическую концепцию о Люцифере – «принесшем свет человечеству, которое Бог держал во тьме».

В другой статье он же отстаивает право на педофилию без насилия. Кстати, в 2010 г. Мор стал главой крупнейшей американской крионической фирмы «Алькор», за большие деньги замораживающей трупы клиентов – до окончательного торжества науки.

Другим признанным «гуру» трансгуманизма считается американский писатель-фантаст и профессор математики Вернор Виндж, который в своей статье 1993 года «Наступление Технологической Сингулярности» изрек: «В течение ближайших тридцати лет у нас появится техническая возможность создать сверхчеловеческий интеллект. Вскоре после этого человеческая эпоха будет завершена». Тех, кто придет ей на смену в своем фантастическом романе "Пламя над бездной" Виндж называл Силами (Powers).

Большой вклад в движение, становящееся респектабельным, внес уже упомянутый Рэймонд Курцвейл. Он дал обоснование взрывного прогресса после создания искусственного суперинтеллекта, пообещал слияние людей с гаджетами и их последующее бессмертие в виде киборгов.

В 1997-м возникла уже «Всемирная трансгуманистическая ассоциация» (WTA), призванная систематизировать и облегчить связи между единомышленниками разных стран, ныне имеющая в своем составе более 5000 членов, в том числе граждан России.

В начале этого века WТА выпустила «Трансгуманистическую декларацию», в которой констатируется, что наступает пора трансформации в нео-человечество с помощью новых технологий. В документе заявляется преодоление «ограниченности естественного интеллекта», «преодоление старения…страдания и заточения в пределах планеты Земля». При этом утверждается необходимость «отстаивать моральное право тех, кто собирается использовать эти технологии, перед лицом технофобии и нелепых запретов».

Стремясь заверить публику в том, что трангуманизм «разделяет многие принципы современного гуманизма», идеологи новой эры, скромно умалчивают о том, что конечной их целью является упразднение человека как такового, а значит и гуманизма. Не выпячивают они и свою борьбу с «идеологическими институтами», которые, как завещал Джулиан Хаксли, встанут на пути этого прогресса. Результаты такой борьбы мы наблюдаем сегодня воочию.

Последовательные удары по христианским конфессиям и семье, гендерные перверсии, планомерная девальвация любви, патриотизма, уважения к старшим, образования и воспитания, в прямом смысле, расчеловечивание – не эти ли процессы идут последние десятилетия в мире?

И не это ли и есть новый фундамент для эволюции ветхого человечества?

Тем временем футурологи не перестают рассыпать перед дезориентированным населением все новые и новые фантазии о грядущем царстве сверхразума. Мощным глобальным кинопотоком поддерживает их и царь-Голливуд.

Во всем этом есть поистине дьявольский фокус. «Техно-пессимисты» (по классификации адептов новой веры), а на самом деле просто реалисты, в том числе трезвые ученые констатируют: нынешняя повестка дня не приведет ни к сверхчеловеку, ни к упразднению его. Просто потому, что большая часть как бы научных деклараций трансгуманистов – чистое визионерство. А точнее – не вполне чистое. Не зря же известный философ и политолог Френсис Фукуяма назвал трансгуманизм «самой опасной в мире идеей»!

Георгий Малинецкий, доктор физико-математических наук, руководитель сектора «Нелинейная динамика» Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН и член Изборского клуба считает угрозу киборгизации человечества отнюдь не надуманной.

«Мне кажется, ученым всей планеты пора совместно воздействовать на политиков с целью выработки международных ограничений на подобные разработки, – говорит Малинецкий. – Так, как это отчасти удалось сделать в прошлом веке с атомным оружием, сократив в итоге его арсеналы вчетверо». И резюмирует: «Вопрос, по-моему, стоит предельно ясно: хочет ли человечество еще пожить или нет?».

В свою очередь, профессор Валентин Катасонов предупреждает, что под флером «эволюционных преобразований» речь может идти в ближайшем будущем о вполне земном, жестком сверхтоталитаризме.

Приводя в пример усилившуюся в последние пару лет пропаганду виртуальных криптовалют, он подозревает, что вместе с отменой использования традиционных наличных денег эта «инновация» превратит мир в единый цифровой концлагерь.

«Когда я вижу, что с другой стороны идут разработка и нарастающая реклама индивидуального чипирования, то понимаю, что у двух этих направлений есть некая точка схождения. Любой землянин должен стать полностью «прозрачным» и контролируемым из одного центра. Это и станет реальной киборгизацией всей земли».

Итак, для многих наблюдателей давно не секрет, что подготовка к светлому техно-будущему, очевидно, является операцией прикрытия для установления нового мирового порядка в духе Олдоса Хаксли, «Футурологического конгресса» Станислава Лема или «Матрицы» братьев Вачовски.

У мировых водителей сломалась старая машинка под названием «капитализм», кончилось топливо либеральной идеологии. Почему бы не пересесть в макет футуристического звездолета – с 3D-зрением, улучшенным мозгом и беззаботной долгой жизнью без болезней? И чтобы кофе в постель приносили прекрасные киборгессы…Только уголек в топку этого макета придется метать прежним людишкам, которых придется лишь численно «оптимизировать» и технически подработать – под дивный новый мир.

Протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса, председатель редсовета сайта «Православие и мир», бывший инженер-атомщик также поделился с нами своими мыслями на этот счет.

«Беда, что за фантазерами в подобных проектах стоят не только банальные жулики, но и отмороженные негодяи, – говорит отец Александр. – Эти люди считают вправе решать за все человечество, что хорошо для него, а что плохо. Во всех предыдущих глобальных экспериментах народы дорого за них платили. В этот раз, учитывая возросшую мощь техники, плата может оказаться непомерной. Отвержение заповедей Божиих ни к чему хорошему не приводило и не приведет. А подтолкнуть приближение апокалиптических событий – вполне может».

Трансгуманисты пеняют своим оппонентам на «приземленность», косность, пессимизм, неспособность мечтать о будущем. Только вот мечты мечтам рознь.

Слишком уж непохожи форсайты новых прогрессоров на «сон золотой», из известного стихотворения Беранже, сидящий в подкорке у каждого человека. Больно уж смахивают на многочисленные романы-антиутопии прошлого века. Человечество и впрямь подошло ныне к точке бифуркации. Куда ни взгляни – сплошные цивилизационные тупики: продолжение дороги требует некоего общего сверхусилия, серьезного пересмотра всего накопленного опыта.

Что ж, мозговой штурм не отрицает мечту. Мечтать, по известной поговорке, не вредно. Вредно лишь, когда это директивно делают за тебя другие.

Автор: Андрей Самохин