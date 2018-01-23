Мессенджеры обязали скрывать свое сотрудничество с госорганами

Правительство обязало владельцев мессенджеров скрывать информацию о сотрудничестве с органами оперативно-розыскной деятельности.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале. Оно регламентирует взаимодействие госорганов с организаторами распространения информации в интернете.

Согласно документу, при сотрудничестве с уполномоченными органами, владелец сайта, мессенджера или соцсети обязан будет сохранить в тайне любую информацию об этом. Также запрещается, чтобы программно-технические средства, которые используются при взаимодействии с властями, находились за границей.

Если правоохранители захотят получить информацию о работе мессенджера, то их владельцы обязаны будут предоставить удаленный доступ в течение 3 месяцев после запроса ФСБ.

Напомним, закон о регулировании работы мессенджеров вступил в силу с 2018 года. Теперь они обязаны идентифицировать пользователей и не рассылать запрещенную информацию. За нарушения нового закона мессенджеры будут штрафовать на суммы до 1 миллиона рублей.