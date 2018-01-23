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Мессенджеры обязали скрывать свое сотрудничество с госорганами

11:25 23.01.2018
Сайт ФСБ © KM.RU
Сайт ФСБ © KM.RU
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Правительство обязало владельцев мессенджеров скрывать информацию о сотрудничестве с органами оперативно-розыскной деятельности.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале. Оно регламентирует взаимодействие госорганов с организаторами распространения информации в интернете.

Согласно документу, при сотрудничестве с уполномоченными органами, владелец сайта, мессенджера или соцсети обязан будет сохранить в тайне любую информацию об этом. Также запрещается, чтобы программно-технические средства, которые используются при взаимодействии с властями, находились за границей.

Если правоохранители захотят получить информацию о работе мессенджера, то их владельцы обязаны будут предоставить удаленный доступ в течение 3 месяцев после запроса ФСБ.

Напомним, закон о регулировании работы мессенджеров вступил в силу с 2018 года. Теперь они обязаны идентифицировать пользователей и не рассылать запрещенную информацию. За нарушения нового закона мессенджеры будут штрафовать на суммы до 1 миллиона рублей.

Темы: Интернет в России
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Комментарии читателей
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23.01.2018, 13:44
Гость: Стыд не дым

Ай яй яй какое безобразие. А то что через смартфоны давно отсканировали наши пальцы, и перешли к сканированию лиц это нормально? И это сделали не Русские.
23.01.2018, 11:36
Гость: Пивасик

А чё так ? Стыд прорезался что ли? по идее не должно быть такого. Они не понимают что такое СТЫД, эти госорганы.А может боятся что правда об их не заонной деятельности вылезет наружу?
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