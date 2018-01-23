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Новый спутник «Роскосмоса» будет искать полезные ископаемые

17:27 23.01.2018
Фото с сайта nasa.gov
Фото с сайта nasa.gov
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«Роскосмос» закажет новый радиолокационный спутник «Кондор-ФКА-М», который сможет не только осуществлять съемку земной поверхности, но и находить полезные ископаемые. 

Конкурс на разработку нового КА будет объявлен уже в I квартале 2018 года. Сейчас специалисты госкорпорации формируют техническое задание на его облик и характеристики.

Запуск намечен на 2025 год, начало работ потребует внесения изменений в действующую Федеральную космическую программу.

Как сообщают «Известия», новый космический аппарат станет модернизированной версией создающихся сейчас спутников «Кондор-ФКА» и придет им на смену. По мнению экспертов, подобные системы требуются России для обеспечения национальной безопасности и поиска новых месторождений природных ресурсов.

Помимо «Кондоров» российскую группировку КА наблюдения Земли в 2021–2023 годах должны пополнить радиолокационные спутники серии «Обзор-Р» (разработчик и изготовитель — ракетно-космический центр «Прогресс»). 

Темы: Роскосмос
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Комментарии читателей
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23.01.2018, 20:43
Гость: XeX

Это фейк и распил.
23.01.2018, 17:39
Гость: На радость

сечиным и ротенбергам.
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