Новый спутник «Роскосмоса» будет искать полезные ископаемые

«Роскосмос» закажет новый радиолокационный спутник «Кондор-ФКА-М», который сможет не только осуществлять съемку земной поверхности, но и находить полезные ископаемые.

Конкурс на разработку нового КА будет объявлен уже в I квартале 2018 года. Сейчас специалисты госкорпорации формируют техническое задание на его облик и характеристики.

Запуск намечен на 2025 год, начало работ потребует внесения изменений в действующую Федеральную космическую программу.

Как сообщают «Известия», новый космический аппарат станет модернизированной версией создающихся сейчас спутников «Кондор-ФКА» и придет им на смену. По мнению экспертов, подобные системы требуются России для обеспечения национальной безопасности и поиска новых месторождений природных ресурсов.

Помимо «Кондоров» российскую группировку КА наблюдения Земли в 2021–2023 годах должны пополнить радиолокационные спутники серии «Обзор-Р» (разработчик и изготовитель — ракетно-космический центр «Прогресс»).