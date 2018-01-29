На Малышевском месторождении найден крупнейший за 10 лет изумруд

На расположенном в Свердловской области Малышевском руднике обособленного подразделения «Малышева», входящего в структуру Калининградского янтарного комбината Госкорпорации Ростех, найден крупнейший за последние десять лет изумруд.

Минерал был обнаружен в очистном забое шахты. Его общая масса составила более полутора килограмм. В длину драгоценный камень достигает 14 см, в ширину – 7 см.

Камень уже прошел оценку сотрудников Гохрана РФ.

Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин считает, что это далеко не последний редкий камень, поднятый из шахты Малышевского рудника.

Самый большой кристалл, найденный до этого на Малышевском месторождении, весил 1200 граммов. Ему было присвоено название «Президент» в честь первого президента России Бориса Ельцина. Сегодня этот камень, оцененный специалистами Уральской горной академии в 1,2 миллиона долларов, хранится в коллекции Гохрана РФ.