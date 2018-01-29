США модернизировали крупнейшую неядерную бомбу

Американские военные модернизировали крупнейшую в мире неядерную противобункерную бомбу GBU-57.

В ходе модернизации улучшились характеристики бомбы, позволяющие поражать тяжелые цели и цели, находящиеся на глубине, сообщает Bloomberg. Отмечается также, что это уже четвертое обновление снаряда.

Вес GBU-57 составляет около 13,6 тонн, а переносить ее могут только тяжелые бомбардировщики B-2.

По мнению специалистов, США могут применить это оружие в том случае, если будет принято решение нанести удар по военным и ядерным объектам Северной Кореи.

Отметим, что новые технические характеристики не называются. Согласно данным на 2007 год, бомба имела корпус из закаленной стали и могла достигать цели на глубине до 61 метра.

Издание сообщает, что в текущем месяце бомбардировщики B-2 были направлены в Тихоокеанский регион, но представители ВВС США объяснили это плановой ротацией подразделений. Были ли на их борту GBU-57, не уточняется.