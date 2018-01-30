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Минобороны России приняло на вооружение новые автоматы «Калашникова»

13:49 30.01.2018
Стоп-кадр из видео в YouTube
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Министерство обороны России приняло на вооружение автоматы концерна «Калашников» АК-12 и АК-15.

Новое оружие рекомендовано сухопутным войскам, морской пехоте и ВДВ, сообщается на сайте Ростеха.

Как ранее писала газета «Красная звезда», решение Минобороны о принятии на вооружение новых автоматов АК-12 и АК-15 было принято 25 января на заседании координационного научного совета по проблемам развития боевой экипировки.

Автоматы АК-12 и АК-15 созданы по техзаданию боевой экипировки «Ратник» и прошли государственные испытания в 2015 году.

Напомним, что в декабре прошлого года гендиректор «Калашникова» Алексей Криворучко рассказал, что концерн учел все замечания Минобороны РФ к испытательным моделям и доработал автомат. Алексей Криворучко отметил, что «Калашников» готов начать поставки в 2018 году.

Темы: Вооружения в России, Военные технологии, Министерство обороны РФ, Ростехнологии
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Комментарии читателей
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30.01.2018, 14:40
Гость: Любители оружия

и коллекционеры из США и других свободных стран будут гонятся за каждым новым экземпляром, в а в Штатах - это каждый второй гражданин, поэтому Калашникову не стоит проявлять инерцию и останавливаться на достигнутом, а постоянно обновлять с небольшими и даже незначительными добавками ассортимент своего оружия- это триллионы в валюте , а рубль- нехай с ним, пускай гниёт.
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