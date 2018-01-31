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Появился онлайн-путеводитель по скидкам для владельцев соцкарты москвича

10:40 31.01.2018
Скриншот сайта mos.ru
Скриншот сайта mos.ru
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Онлайн-путеводитель по магазинам, кафе, аптекам, турфирмам и фитнес-клубам, в которых держателям социальных карт москвича предоставляют скидку, появился на mos.ru.

Товары и услуги по льготной цене могут приобрести пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья, молодые мамы, студенты вузов, учащиеся школ и колледжей. Всего представлено более 5,5 тысячи компаний по всему городу.

Адреса мест, где действуют скидки, находятся в новом разделе портала, посвященном социальной карте. Чтобы его открыть, необходимо зайти в раздел «Проекты», далее — «Проекты города», затем — «Социальная карта москвича». Также можно ввести в поисковой строке «Социальная карта».

Для удобства пользователей онлайн-карта позволяет выбирать размер предлагаемой скидки (от 1 до 10 процентов) и категорию граждан, которые вправе воспользоваться льготой. Также можно выделить нужную сферу деятельности компании-партнера, например точки общепита, продуктовые магазины, аптеки и оптики, химчистки, туристические фирмы или досуговые заведения.

Также в новом разделе содержится информация о социальной карте и тех, кому она положена. Перейдя в подраздел «Льготы и услуги», пользователи видят, какие преимущества дает карта, а в подразделе «Категории льготников» можно узнать, кому положена социальная карта и как ее получить.

Напомним, социальная карта москвича - это именная пластиковая карта, ее выдают жителям города, которым полагаются определенные льготы. Соцкарта дает право льготного проезда, на нее переводятся пенсии, стипендии, субсидии, пособия и городские социальные выплаты. Это полноценная банковская карта с бесплатным обслуживанием, СМС-информированием об операциях и технологией бесконтактной оплаты. С ее помощью можно оплачивать счета за коммунальные услуги, покупать товары в магазинах, а также использовать ее вместо полиса обязательного медицинского страхования в городских поликлиниках.

Темы: Интернет-проекты, Интернет-сайт
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