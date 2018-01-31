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Ростех начал испытания беспилотного вертолета

15:57 31.01.2018
Фото Антон Тушин с сайта rostec.ru
Фото Антон Тушин с сайта rostec.ru
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Холдинг «Вертолеты России» создал беспилотный вертолет соосной схемы с взлетной массой до 500 кг.

В настоящее время изготовлено два опытных образца, которые проходят первый этап испытаний. Начало летных испытаний комплекса намечено на вторую половину 2018 года.

Работы по проекту ведутся предприятием холдинга «Вертолеты России» ‒ конструкторско-технологическим центром КумАПП в рамках контракта с концерном ВКО «Алмаз-Антей».

Один из образцов в настоящее время находится на наземных испытаниях в Конструкторском бюро промышленной автоматики (КБПА, г. Саратов). В ходе наземного этапа испытаний специалисты КБПА отрабатывают пилотажно-навигационный комплекс, систему управления двигателем, радиоканал и другие системы вертолета.

«Это машина имеет хорошие перспективы, как на военном, так и на гражданском рынке. Область ее возможного применения очень широка. Такой беспилотник может нести на борту мощные системы мониторинга, серьезные вооружения, которые не в состоянии поднять в воздух распространенные сегодня коптеры», ‒ прокомментировал индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.

Беспилотный вертолет сможет нести до 150 кг полезной нагрузки, развивать скорость до 150 км/ч и выполнять полеты продолжительностью до 4 часов. Управление и транспортировка комплекса будут осуществляться автономным наземным пунктом на базе автомобиля КамАЗ. 

Темы: Военные технологии, Ростехнологии
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