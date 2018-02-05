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«Лаборатория Касперского» поможет разработать российский солнцемобиль

15:37 5.02.2018
Фото с сайта kaspersky.ru
Фото с сайта kaspersky.ru
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«Лаборатория Касперского» поддержала создателей первого российского солнцемобиля — транспортного средства, работающего исключительно на солнечной энергии.

Проектом занимается команда Polytech Solar Team из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Автомобиль называется SOL, работа над ним началась весной 2016 года. В 2017 году проект поддержало Министерство промышленности и торговли России, а среди ближайших целей команды — участие в крупнейших мировых чемпионатах American Solar Challenge 2018 и World Solar Challenge 2019. Протяженность маршрутов каждой из этих гонок составляет около 3 тысяч километров.

Корпус автомобиля состоит из композитного материала, который используется в ракетостроении и космическом производстве. Благодаря этому общий вес конструкции не превышает 200 кг, при этом SOL сможет развивать скорость до 150 км/ч.

Энергию автомобиль будет получать благодаря солнечным панелям общей площадью 4 кв. м.

«Политехнический университет давно занимается научной деятельностью и разработками в области новых и альтернативных источников энергии. То, что первый российский солнцемобиль создается именно студентами Политеха, говорит о том, что мы движемся в верном направлении. Я рад, что «Лаборатория Касперского» поддержала наших студентов. Уверен, что это сотрудничество не только поможет ребятам достичь их целей, но и поспособствует технологическому прорыву в российской промышленности», — отметил Андрей Рудской, ректор СПбПУ.

Темы: Высокие технологии в России, Наука и технологии, Технологии и решения
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