]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Ученые предупредили о масштабной экологической катастрофе

13:55 6.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Ученые Геологической службы США предупредили о возможности наступления глобальной экологической катастрофы.

Результаты своего исследования они опубликовали в научном журнале Geophysical Research Letters. По данным ученых в вечной мерзлоте содержится природная ртуть, которая поступает из атмосферы и связывается с органическим веществом в почве. Позже частицы грунта вмерзают в лед.

Исследователи проанализировали 13 образцов льда, отобранных на Аляске в период с 2004 по 2012 год. Полученные данные они сравнили с результатами анализа 11 тысяч образцов тундровых почв по всему миру.

Исследование показало, что в вечной мерзлоте содержится 793 миллиона килограммов ртути, что в 10 раз больше, чем было выброшено в окружающую среду в результате антропогенной деятельности за последние 30 лет.

Таяние льда в результате глобального потепления приведет к выбросу природной ртути в окружающую среду и преобразованию ее в метилртуть — токсичное соединение, которое накапливается в организме живых существ и вызывает тяжелые расстройства, в том числе центральной нервной системы.
 

Темы: Экология и охрана природных богатств планеты, Исследования российских и зарубежных ученых, Научные исследования и открытия в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.02.2018, 15:05
Гость: Настоящий патриот

Нужно выбирать Грудинина- он спасёт.
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.