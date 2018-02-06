Ученые предупредили о масштабной экологической катастрофе

Ученые Геологической службы США предупредили о возможности наступления глобальной экологической катастрофы.

Результаты своего исследования они опубликовали в научном журнале Geophysical Research Letters. По данным ученых в вечной мерзлоте содержится природная ртуть, которая поступает из атмосферы и связывается с органическим веществом в почве. Позже частицы грунта вмерзают в лед.

Исследователи проанализировали 13 образцов льда, отобранных на Аляске в период с 2004 по 2012 год. Полученные данные они сравнили с результатами анализа 11 тысяч образцов тундровых почв по всему миру.

Исследование показало, что в вечной мерзлоте содержится 793 миллиона килограммов ртути, что в 10 раз больше, чем было выброшено в окружающую среду в результате антропогенной деятельности за последние 30 лет.

Таяние льда в результате глобального потепления приведет к выбросу природной ртути в окружающую среду и преобразованию ее в метилртуть — токсичное соединение, которое накапливается в организме живых существ и вызывает тяжелые расстройства, в том числе центральной нервной системы.

