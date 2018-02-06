]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Химики нашли способ укрепить корпуса кораблей и космических аппаратов

16:00 6.02.2018
Фото с сайта nasa.gov
Фото с сайта nasa.gov
Материалы по теме:

Группа химиков Санкт-Петербургского университета провела исследования и выявила катализаторы, которые при добавлении к силикону придают ему новые свойства: материал начинает светиться в темноте, а его термоустойчивость повышается до 320 °С.

Разработка ученых СПбГУ поможет усовершенствовать системы терморегуляции на космических аппаратах, а также защитить подводные части кораблей.

«При комнатной температуре исходные силиконы, как правило, находятся в жидком состоянии, а для их отверждения требуется добавка катализатора, — рассказал старший преподаватель СПбГУ, руководитель проекта РФФИ, направленного на создание новых высокоэффективных каталитических систем, кандидат химических наук Михаил Кинжалов. — Как правило, в промышленности для этого используют комплексы платины, но они приводят к мгновенному отверждению силикона. Чтобы замедлить процесс, нужны дополнительные вещества, однако в итоге силиконы все равно получаются с относительно низкой термической устойчивостью».

Чтобы изменить ситуацию, мы разработали принципиально новый состав катализаторов на основе комплексов иридия. Теперь отверждение происходит не мгновенно. К тому же нам удалось повысить термическую устойчивость образующегося силиконового покрытия до 320 °С, что на 120 °С выше, чем для аналогичных силиконовых материалов, полученных с использованием прежнего катализатора.

Как отметила доктор химических наук, профессор СПбГУ Регина Исламова, еще одна уникальная особенность новых силиконовых материалов заключается в том, что они люминесцируют. Это свойство дает возможность быстро и бесконтактно определять толщину силиконового покрытия по всему объекту и оперативно выявлять его недостатки — участки со слоем недостаточной толщины или вовсе лишенные покрытия.

Полученные силиконы можно, в частности, использовать в качестве основы специальных покрытий для пассивных систем терморегуляции космических аппаратов.

С помощью силиконовых покрытий также удается защитить подводные части кораблей от негативного воздействия обитателей водной среды. Нанесенный силикон препятствует обрастанию водорослями и микроорганизмами, увеличивает срок эксплуатации материалов.

Темы: Наука и инновации в России, Наука и практика, Наука и технологии
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.02.2018, 01:16
Гость: Ничего

не представляет и никак не отразится.
06.02.2018, 23:47
Гость: Сергей_К

Да, зав. ротной каптеркой, слышал звон, да не понял ОБ ЧЕМ он.
.
Дай бог разобраться с оконной замазкой. Высокотемпературной!
06.02.2018, 21:12
Гость: капрал

Ну все, таперича сиськи в темноте светиться будут! А также презервативы!

И по ходу, эти "ученые" не подозревали о давнем существовании высокотемпературных силиконовых герметиков (> 320°С).
Все комментарии (6)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.