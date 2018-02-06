Химики нашли способ укрепить корпуса кораблей и космических аппаратов

Группа химиков Санкт-Петербургского университета провела исследования и выявила катализаторы, которые при добавлении к силикону придают ему новые свойства: материал начинает светиться в темноте, а его термоустойчивость повышается до 320 °С.

Разработка ученых СПбГУ поможет усовершенствовать системы терморегуляции на космических аппаратах, а также защитить подводные части кораблей.

«При комнатной температуре исходные силиконы, как правило, находятся в жидком состоянии, а для их отверждения требуется добавка катализатора, — рассказал старший преподаватель СПбГУ, руководитель проекта РФФИ, направленного на создание новых высокоэффективных каталитических систем, кандидат химических наук Михаил Кинжалов. — Как правило, в промышленности для этого используют комплексы платины, но они приводят к мгновенному отверждению силикона. Чтобы замедлить процесс, нужны дополнительные вещества, однако в итоге силиконы все равно получаются с относительно низкой термической устойчивостью».

Чтобы изменить ситуацию, мы разработали принципиально новый состав катализаторов на основе комплексов иридия. Теперь отверждение происходит не мгновенно. К тому же нам удалось повысить термическую устойчивость образующегося силиконового покрытия до 320 °С, что на 120 °С выше, чем для аналогичных силиконовых материалов, полученных с использованием прежнего катализатора.

Как отметила доктор химических наук, профессор СПбГУ Регина Исламова, еще одна уникальная особенность новых силиконовых материалов заключается в том, что они люминесцируют. Это свойство дает возможность быстро и бесконтактно определять толщину силиконового покрытия по всему объекту и оперативно выявлять его недостатки — участки со слоем недостаточной толщины или вовсе лишенные покрытия.

Полученные силиконы можно, в частности, использовать в качестве основы специальных покрытий для пассивных систем терморегуляции космических аппаратов.

С помощью силиконовых покрытий также удается защитить подводные части кораблей от негативного воздействия обитателей водной среды. Нанесенный силикон препятствует обрастанию водорослями и микроорганизмами, увеличивает срок эксплуатации материалов.