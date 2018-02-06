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В России могут появиться гранаты для видеонаблюдения

14:17 6.02.2018
АГС-40 «Балкан». Фото Vitaly V. Kuzmin с сайта wikimedia.org
АГС-40 «Балкан». Фото Vitaly V. Kuzmin с сайта wikimedia.org
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В России могут появиться специальные боеприпасы для гранатомета "Балкан", которые будут предназначаться для видеонаблюдения и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом в интервьюТАСС сообщил генеральный директор АО "НПО "Прибор" Юрий Набоков.

По словам Набокова, планируется создание ряда специальных гранат, в которых будет внедрена электроника, но в каком именно виде это будет внедрено - пока не уточняется.

Отмечается, что существуют некоторые нюансы, которые необходимо проработать для создания таких выстрелов и добавил, что в стратегии в области малокалиберных боеприпасов до 2030 года все эти проекты прописаны.

Набоков также сообщил, что в России для малокалиберной артиллерии разрабатывают боеприпасы РЭБ и снаряды, которые способны самостоятельно определить лучше место и время для подрыва.

Темы: Военные технологии
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