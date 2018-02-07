Иллюзия с непараллельными параллельными улицами запутала пользователей

Посетителей портала Reddit поставила в тупик оптическая иллюзия, возникающая при рассматривании двух одинаковых фотографий улицы, расположенных рядом друг с другом.

Некоторые пользователи уверены, что дороги на снимке не параллельны, а снимки разные, хотя на самом деле это не так.

«Это одно и то же фото, бок о бок. Улицы расположены не под разными углами. Обе стороны одинаковы, пиксель к пикселю», - уверял автор публикации.

Однако пользователи недоумевали, почему, несмотря на знание правильного ответа, они упорно продолжают видеть разные картинки. Почти всем кажется, что улица на правой стороне наклонена под большим углом, чем на левой.

«Это суперстранно. Я могу сказать, что это одна и та же картина, но что-то заставляет мой мозг не хотеть в это верить. Интересно, что конкретно вызывает такой эффект?» — задается вопросом Saberfox11 в комментариях под снимками.

Поделиться удивлением в комментарии под записью спустились сотни пользователей. Некоторые из них нашли объяснение эффекту, сообщает «Лента.ру».

«Это потому, что две улицы слились воедино внизу картинок. Ваш мозг пытается воспринимать это как одно изображение с развилкой на дороге, и поэтому улица на картинке слева должна находиться под другим углом, чем изображение справа», — пишет All-Cal.

Поняв, в чем обман, юзеры нашли способ правильно разглядывать изображения, чтобы исключить искажение.

«Для эксперимента я наполовину закрыл низ картинок до фары белой машины, и они стали выглядеть одинаково. Потом я медленно начал открывать низ и, когда дошел до точки, где кончается тротуар, снова увидел, что дорога под углом. Это так запомнилось моему мозгу, что я вновь принялся закрывать картинки, и пришлось подняться выше, чтобы снова увидеть их одинаковыми», — объяснил NinthFinger.