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Ушел из жизни основатель современного интернета

10:30 8.02.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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На 71-м году жизни скончался один из основоположников современного интернета, основатель Electronic Frontier Foundation Джон Перри Барлоу.

«С разбитым сердцем мы должны объявить, что основатель EFF, дальновидный и постоянно вдохновлявший нас Джон Перри Барлоу спокойно скончался во сне сегодня утром», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

Напомним, в 1990 году Барлоу стал одним из основателей организации Electronic Frontier Foundation, которая занимается защитой прав пользователей новых технологий связи. Основной своей задачей Барлоу считал необходимость сделать интернет миром, куда люди могут войти, независимо от их расы, вероисповедания и социального положения.

Помимо научных разработок в области интернета, Джон Барлоу также известен как эссеист и поэт.

Темы: Интернет в мире
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