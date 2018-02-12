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Трамп решил приватизировать Международную космическую станцию

14:53 12.02.2018
Фото с сайта nasa.gov
Фото с сайта nasa.gov
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Администрация Дональда Трампа намерена приватизировать Международную космическую станцию и использовать ее в качестве коммерческого предприятия, управляемого не правительством, а бизнесменами.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на информацию газеты The Washington Post, в распоряжение которой оказались документы NASA, после 2024 года Белый дом хочет прекратить финансирование МКС.

При этом полностью отказываться от станции власти США не намерены и работают над проектом перевода МКС в частный сектор.

«Решение прекратить прямую федеральную поддержку МКС в 2025 году не означает, что сама платформа прекратит свое существование к тому моменту. Вполне возможно, что представители промышленной отрасли смогут продолжать управлять определенными элементами МКС в рамках будущего коммерческого проекта», - отмечается в документе.

Вице-президент по космическим системам Ассоциации аэрокосмической промышленности Фрэнк Слейсер заметил, что превратить МКС в поистине коммерческий форпост очень не просто из-за международных соглашений, в которых участвуют США. 

Темы: Международная космическая станция
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Комментарии читателей
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12.02.2018, 18:27
Гость: Марсианин

Штаты и НАСА и так уже давно считают МКС своей собственностью и являются фактически ее хозяевами и плевать они хотели на разные договоры особенно с РФ. Штаты используют МКС только в своих интересах и по своему усмотрению, рекламируют как личное достижение в исследовании космоса а о РФ даже не вспоминают. А Роскосмос рассматривают только в качестве нанятого обслуживающего персонала, по поддержанию МКС в исправном состоянии и для извоза их астронавтов на МКС и обратно на землю. В такое унизительное положение Россию поставили руководство Роскосмоса заключив сделку со штатми и они за это платят, вместо того чтобы самим реально заниматься исследованием космоса. России уже давно следовало выйти из этого дурацкого договора по МКС, отстыковаться все свои модули и самим их использовать в научных и военных целях, как это делалось раньше. И развивать свою космическую программу полеты на луну, марс и другие планеты солнечной системы и далее к другим звездам, продажные вороватые бараны в руководстве Роскосмоса.
12.02.2018, 18:15
Гость: А

кто сказал, что пиндосы до 2025 дотянут?
12.02.2018, 17:40
Гость: бдительный

Ты невнимательно читал"При этом полностью отказываться от станции власти США не намерены...", а если захотят купить "болванку", то это их дело."Человека на орбите" США давно уже тяготятся содержать и вместо него хотят послать робота - это тоже их дело.Так что, ты оказался кругом неправ.
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