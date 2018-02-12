Трамп решил приватизировать Международную космическую станцию

Администрация Дональда Трампа намерена приватизировать Международную космическую станцию и использовать ее в качестве коммерческого предприятия, управляемого не правительством, а бизнесменами.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на информацию газеты The Washington Post, в распоряжение которой оказались документы NASA, после 2024 года Белый дом хочет прекратить финансирование МКС.

При этом полностью отказываться от станции власти США не намерены и работают над проектом перевода МКС в частный сектор.

«Решение прекратить прямую федеральную поддержку МКС в 2025 году не означает, что сама платформа прекратит свое существование к тому моменту. Вполне возможно, что представители промышленной отрасли смогут продолжать управлять определенными элементами МКС в рамках будущего коммерческого проекта», - отмечается в документе.

Вице-президент по космическим системам Ассоциации аэрокосмической промышленности Фрэнк Слейсер заметил, что превратить МКС в поистине коммерческий форпост очень не просто из-за международных соглашений, в которых участвуют США.