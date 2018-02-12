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Минкомсвязь представила требования для организаций, выпускающих токены

15:41 12.02.2018
Фото с сайта minsvyaz.ru
Фото с сайта minsvyaz.ru
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Минкомсвязь выпустила проект положения об аккредитации организаций, которые предоставляют возможность выпуска цифровых токенов.

Цифровой токен – это запись, которая подтверждает наличие у владельца криптовалюты и закрепляет эту информацию в распределенной информационной системе.

Проектом подразумевается, что аккредитация на возможность выпуска цифровых токенов будет выдаваться сроком на пять лет. Сам процесс аккредитации проведет Минкомсвязь.

Компания должна быть зарегистрирована в России, ее уставный капитал должен составлять на менее 100 млн руб. Кроме этого, у организации должна быть лицензия на осуществление деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств.

Потребуется и специальный счет в банке, открытый для операций по продаже цифровых токенов, сообщает «Право.ру».

Внутри аккредитованной организации должны быть установлены правила для лиц, которые осуществляют выпуск токенов. В частности, покупка токена осуществляется на основании безотзывной публичной оферты.

Выпуск токенов должен осуществляться за российские рубли через безналичный расчет. При этом компания, выпускающая цифровые токены, прибыль от их продажи может направлять только на поддержание обязательств по выкупу токенов по номинальной цене.

Аккредитация будет проводиться по заявлению компании в Минкомсвязи при предоставлении необходимых документов. Решение по одобрению будет приниматься в 30-дневный срок. Минкомсвязь будет проводить проверку раз в три года, также предусмотрены внеплановые проверки.

Темы: Министерство связи и массовых коммуникаций РФ
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