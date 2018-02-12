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В России будут выпускать 3D-принтеры

16:16 12.02.2018
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«Росатом» создал специализированную компанию по развитию технологий трехмерной печати, которая будет заниматься выпуском 3D-принтеров.

Новая компания, менеджмент которой приступит к работе в феврале 2018 года, сосредоточится на четырех ключевых направлениях: производство линейки 3D-принтеров и их компонентов, создание материалов и металлических порошков для 3D-печати, разработка комплексного программного обеспечения для аддитивных систем, а также выполнение услуг по 3D-печати и внедрению аддитивных технологий в производство (в том числе, в части организации центров производства), сообщается в пресс-релизе топливной компании «Росатома».

Производственные мощности для выпуска оборудования и материалов расположены на различных предприятиях Госкорпорации «Росатом», главным образом, на заводах Топливной компании ТВЭЛ в городе Новоуральск Свердловской области – ООО «НПО «Центротех» и АО «УЭХК».

Стратегическая цель компании – обеспечить выручку до 50 млрд рублей к 2025 году и занять долю более 1,5% на мировом рынке аддитивных технологий. Генеральным директором ООО «РусАТ» назначен первый заместитель генерального директора АО «Наука и инновации» (научный дивизион Росатома) Алексей Дуб.

«На предприятиях Росатома разработан опытный образец промышленного 3D-принтера второго поколения. До конца года планируется начать его серийное производство в Новоуральске. Стоимость отечественного принтера будет на 20% ниже зарубежных аналогов, а характеристики – выше. При этом потребности, например, медицинских учреждений нашей страны только в эндопротезах, которые можно изготавливать на наших 3D-принтерах, до ста тысяч в год», - отметил Алексей Дуб. 

Темы: Наука и технологии, Технологии и решения
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Комментарии читателей
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12.02.2018, 20:32
Гость: Парацельс

Люди с такими многообещающими фамилиями обязательно добьются успеха))
Трутнев, Голодец, Топилин)) а теперь и Дуб)))
12.02.2018, 18:55
Гость: Нам

бы в России научиться выращивать помидоры, а 3D-принтеры мы освоим, как два пальца об асфальт.
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