В России будут выпускать 3D-принтеры

«Росатом» создал специализированную компанию по развитию технологий трехмерной печати, которая будет заниматься выпуском 3D-принтеров.

Новая компания, менеджмент которой приступит к работе в феврале 2018 года, сосредоточится на четырех ключевых направлениях: производство линейки 3D-принтеров и их компонентов, создание материалов и металлических порошков для 3D-печати, разработка комплексного программного обеспечения для аддитивных систем, а также выполнение услуг по 3D-печати и внедрению аддитивных технологий в производство (в том числе, в части организации центров производства), сообщается в пресс-релизе топливной компании «Росатома».

Производственные мощности для выпуска оборудования и материалов расположены на различных предприятиях Госкорпорации «Росатом», главным образом, на заводах Топливной компании ТВЭЛ в городе Новоуральск Свердловской области – ООО «НПО «Центротех» и АО «УЭХК».

Стратегическая цель компании – обеспечить выручку до 50 млрд рублей к 2025 году и занять долю более 1,5% на мировом рынке аддитивных технологий. Генеральным директором ООО «РусАТ» назначен первый заместитель генерального директора АО «Наука и инновации» (научный дивизион Росатома) Алексей Дуб.

«На предприятиях Росатома разработан опытный образец промышленного 3D-принтера второго поколения. До конца года планируется начать его серийное производство в Новоуральске. Стоимость отечественного принтера будет на 20% ниже зарубежных аналогов, а характеристики – выше. При этом потребности, например, медицинских учреждений нашей страны только в эндопротезах, которые можно изготавливать на наших 3D-принтерах, до ста тысяч в год», - отметил Алексей Дуб.