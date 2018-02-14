Американские спецслужбы запретили пользоваться китайскими смартфонами

Спецслужбы США не рекомендуют американцам пользоваться китайскими смартфонами Huawei.

ФБР, ЦРУ, АНБ и Национальная разведка опасаются, что производитель гаджетов и китайская телекоммуникационная компания ZTE работают на правительство КНР, уточняет телеканал CNBC.

«Это (использование китайских смартфонов) создает риски давления на нашу телекоммуникационную инфраструктуру, — приводит сайт CNBC слова директора ФБР Кристофера Рэя. — Это также означает опасность кражи информации и шпионажа», сообщает «Лента.ру».

Представитель Huawei сказал, что компания «представляет не большую угрозу, чем любой другой поставщик технологий».

Как передает Reuters, возможным китайским влиянием на США также обеспокоены в сенате. Так, глава комитета по разведке Ричард Берр полагает, что Китай пытается получить доступ к американским технологиям и интеллектуальной собственности как раз через телекоммуникационные компании. Huawei и ZTE тесно связаны с правительством КНР, уверен сенатор.

В ZTE не ответили на запрос Reuters. Представитель китайского МИД в разговоре с агентством назвал США «сильнейшей мировой державой» и удивился, что страна повсюду видит врагов.

«Если даже США думают, что окружены врагами, что тогда делать другим странам? Я не знаю, откуда у Вашингтона это ощущение постоянной опасности, но могу заметить, что в мире нет ни одной абсолютно безопасной вещи», — сказал собеседник агентства.

В январе Huawei планировала выйти на американский рынок, заключив договор с одним из крупнейших в США сотовых операторов AT&T. Сделка сорвалась, компания отказалась продавать китайские смартфоны. По данным Android Police, это связано с давлением на AT&T со стороны Федеральной комиссии по связи США. Ведомство также уверено, что Huawei сотрудничает с китайскими спецслужбами.