Китай полностью разблокировал соцсеть «ВКонтакте»

Социальная сеть «ВКонтакте» была полностью разблокирована и стала доступна пользователям на территории Китая.

Напомним, доступ к этой социальной сети Китай заблокировал в январе 2016 года.

«Руководство КНР разблокировало «ВКонтакте» - социальная сеть стала полностью доступна в стране, включая полную и мобильные версии сайта и приложения для смартфонов», - говорится в сообщении.

На территории КНР заблокирован доступ ко многим международным сервисам. Например, Facebook, Google, Youtube и Twitter.

Напомним, в ноябре прошлого года после переговоров с властями Индии соцсеть также была полностью разблокирована на территории страны.