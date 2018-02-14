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Китай полностью разблокировал соцсеть «ВКонтакте»

16:20 14.02.2018
Сайт «ВКонтакте» © KM.RU
Сайт «ВКонтакте» © KM.RU
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Социальная сеть «ВКонтакте» была полностью разблокирована и стала доступна пользователям на территории Китая.

Напомним, доступ к этой социальной сети Китай заблокировал в январе 2016 года.

«Руководство КНР разблокировало «ВКонтакте» - социальная сеть стала полностью доступна в стране, включая полную и мобильные версии сайта и приложения для смартфонов», - говорится в сообщении.

На территории КНР заблокирован доступ ко многим международным сервисам. Например, Facebook, Google, Youtube и Twitter.

Напомним, в ноябре прошлого года после переговоров с властями Индии соцсеть также была полностью разблокирована на территории страны.

Темы: Социальные сети в мире
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