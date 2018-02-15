Ростех и ФСБ подписали соглашение в сфере информационной безопасности

Федеральная служба безопасности России и Госкорпорация Ростех заключили соглашение о взаимодействии в сфере информационной безопасности.

В соответствии с документом дочерняя компания Ростеха – «РТ-Информ» получила официальный статус корпоративного центра государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы (ГосСОПКА).

Антихакерский центр Ростеха стал одним из первых в России корпоративных звеньев ГосСОПКА, где сведения об атаках и инцидентах в сфере информационной безопасности обрабатываются в режиме 24/7.

Основными задачами ГосСОПКА является выявление хакерских атак на ИТ- и телеком-инфраструктуру Российской Федерации в целях ее устойчивого функционирования.

Работа ведется в соответствии с Федеральным законом №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», который вступил в силу 1 января 2018 года и предписывает органам государственной власти, государственным учреждениям, ключевым промышленным компаниям обеспечить безопасность своих информационных систем и сетей связи.

«Закон обязывает сформировать систему безопасности критической информационной инфраструктуры, а также незамедлительно передавать информацию об инцидентах, связанных с информационной безопасностью, в ГосСОПКА. Подписанное соглашение направлено на решение этих задач и эффективное взаимодействие с ФСБ России с целью укрепления цифровых рубежей промышленности, – рассказал директор по информационной безопасности «РТ-Информ» Александр Евтеев. – Сейчас мы ведем большую работу с предприятиями Ростеха, направленную на обеспечение требований ФЗ-187, а также на обучение ИБ-специалистов работе с ГосСОПКА».

Согласно закону, к объектам критической информационной инфраструктуры относятся информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети органов государственной власти, автоматизированные системы управления технологическими процессами в оборонной индустрии, в здравоохранении, связи, на транспорте, в кредитно-финансовой сфере, энергетике, а также в ряде отраслей промышленности (топливной, атомной, ракетно-космической, металлургической, химической, горнодобывающей).