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Австралия обвинила Россию в создании вируса NotPetya

08:04 16.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Правительство Австралии вслед за Великобританией и США обвинило Россию в создании и распространении компьютерного вируса NotPetya, соответствующее заявление сделал министр по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Энгус Тэйлор, пишет РИА Новости.

Глобальная атака вируса-вымогателя в июне прошлого года поразила IT-системы компаний в нескольких странах, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

"Основываясь на информации австралийских разведывательных агентств, и после консультаций с властями США и Объединенного Королевства правительство Австралии пришло к выводу, что власти России поддерживали злоумышленников, ответственных за инцидент", — говорится в заявлении.

В четверг Белый дом обвинил Россию в создании вируса NotPetya, который атаковал компьютеры на Украине и ряде других стран в июне 2017 года. Днем ранее аналогичные обвинения в адрес России выдвинул госминистр британского МИД лорд Тарик Ахмад.

В Кремле ранее категорически отвергли обвинения в причастности России к хакерским атакам, назвав их бездоказательными и беспочвенными.

Темы: Австралия, Интернет и сети, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей
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Комментарии читателей
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16.02.2018, 10:23
Гость: Александр3

НУ КАК ЖЕ ИНАЧЕ ТО МОГЛО БЫТЬ?
ЕСТЬ МУДРОСТЬ В ТЕМУ - ЕСЛИ НЕТ АРГУМЕНТОВ В БОРЬБЕ С ПРОТИВНИКОМ - ПРОСТО ОБВИНЯЙТЕ ЕГО ВО ВСЕХ СВОИХ НЕУДАЧАХ И ВВОДИТЕ САНКЦИИ В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СВОЕЙ СЕРЬЕЗНОСТИ ОБВИНЕНИЙ.
ПОРА УЖЕ ПРИВЫКАТЬ И ЛУЧШЕ СРАЗУ ОБЪЯВЛЯТЬ - ВСЕ ЧТО СЛУЧИТСЯ НЕХОРОШЕГО В БЛИЖАЙШИЕ 50 ЛЕТ - ЭТО ВСЕ ИЗ-ЗА РОССИИ, ИЗ-ЗА НАС. И ПУСТЬ УЖЕ ПИКИРУЮТСЯ В СВОИХ ФАНТАЗИЯХ!
16.02.2018, 09:29
Гость: ИванОв ИвАнов

Одно слово - "люди-кунгуру".
16.02.2018, 09:02
Гость: """ после консультаций с властями США

и Объединенного Королевства"""
Сладкая парочка проконсультировала правительство кенгуру.
:)
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