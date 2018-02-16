Россию выносит на обочину космической отрасли

После закрытия программы Space Shuttle, Россия стала лидером на рынке пилотируемых услуг, но теперь это лидерство может быть потеряно



Фото с сайта roscosmos.ru

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" опубликовала отчет за четвертый квартал прошлого года. Специалисты подводили итоги работы не только самой компании, но и отрасли в целом.

Как говорится в документе, спрос в мире на пилотируемые и беспилотные программы растет. И если после закрытия программы Space Shuttle в 2011 году Россия стала лидером на рынке пилотируемых услуг, то теперь это лидерство может быть потеряно.

Частно-государственное партнерство в американской компании SpaceX последние несколько лет "рвет шаблоны" космической отрасли – Falcon 9 пусть и не достигает планируемого количества пусков (тем более нужного количество удачных пусков), но, все же, постепенно набирает очки.

Вместе с этим в последние годы США научились без помощи России доставлять и возвращать груз на МКС на собственных кораблях Dragon и Cygnus.

Как отмечают в "Энергии", это не могло не отразиться на востребованности грузового корабля "Прогресс", число запусков которого ранее сократили в рамках федеральной программы до трех в год.

Пока монополия у России есть, но, как указывают специалисты, она "недолговечна". Страны-конкуренты, как говорится, уже наступают на пятки. Так, в 2019 году российские корабли могут потеснить американские Starliner и Crew Dragon, разработанные соответственно Boeing и SpaceX.

Кроме того, на поле выходят и новые игроки – Китай, Индия, Япония и другие.

КНР уже ведет разработку перспективных многоразовых транспортных космических систем (МТКС) следующего поколения – проходит атмосферные испытания прототип космоплана "Шэньлун".

Индия также работает над своей МТКС по проекту "Аватар", и после 2025-2030 намерена начать покорять Луну. Япония использует беспилотные грузовые корабли для передачи грузов на МКС и работает над своей МТКС.

Вместе с тем новая отечественная многоразовая разработка – космический корабль "Федерация" – планируется в пилотируемом запуске только в 2024 году. То есть в "Энергии" зрят в корень и предупреждают наперед – мы отстанем, если ничего не делать. А те, кто должен бы этим заниматься, – Роскосмос, кабмин – делать, вроде бы, ничего и не собираются, оставаясь в роли "космического извозчика".

Чем дольше и глубже мы будем коммерциализировать космическую отрасль, тем быстрее нас опередят – об этом рассказал Накануне.RU президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексей Анпилогов:

– Я считаю, что в корпорации "Энергия" ответственные и смотрящие далеко вперед менеджеры, которые осознают, что, к сожалению, сейчас российская космонавтика находится в состоянии достаточно глубокого кризиса, связанного с тем, что советские заделы по ракетоносителям, по космическим аппаратам, по орбитальным станциям в большой степени исчерпаны.

И прятать голову в песок, который потихоньку становится железобетоном, – это очень контрпродуктивно.

Как раз этот отчет "Энергии" ставит очень правильные вопросы. Хотя, конечно, не он должен давать рецепты выхода из этой ситуации – рецепты должны давать те структуры, которые занимаются космосом – Роскосмос, Правительство и вообще государственная власть Российской Федерации, которая унаследовала от СССР космическую индустрию и, более того, мечту о космосе.

И если эту мечту сейчас полностью коммерциализировать и поставить исключительно в рамки "делать то, что выгодно", то, скорее всего, нас просто обгонят за счет того, что все равно космос остается тем местом, где очень многое делается на энтузиазме, на передовом крае науки и техники.

И люди, которые работают в этой сложной отрасли, конечно, как показывает отчет "Энергии", несогласны быть просто какими-то исполнителями, которые не видят будущего, а видят два-три пуска, после которых, возможно, их ракета просто устареет и будет никому не нужна.

Такую позицию государства как "космического извозчика" откровенно педалировали на протяжении 2000-х годов, в начале 2010-х, когда США потеряли во многом свой потенциал. У США были точно такие же проблемы – они в 90-е годы сократили финансирование, что привело к тому, что какой-то толковой концепции по освоению космоса не было.

Они тоже несколько раз пересматривали лунную программу, но потом перегруппировались – сделали ставку на частно-государственное партнерство, на компанию SpaceX и другие – и сейчас выходит миллионер Джефф Безос на рынок запусков.

Он уже объявил, что у него тоже будет свой лунный посадочный модуль, как говорится, с преферансом и суфражистками.

Время идет вперед, и "Энергия" ставит правильные вопросы, а это одно из ведущих предприятий в ракетно-космической отрасли. Его не постигла судьба предприятия имени Хруничева, которое было пущено просто под застройку коммерческой недвижимостью – и это было преподнесено как какая-то эпическая реструктуризация отрасли.

Я считаю, что это страница позора российской космонавтики. Потому что все это еще сочеталось с совершенно пустыми обещаниями по переносу производства ракетоносителя "Ангара" в Омск, что до сих пор не осуществлено. И на сегодняшний момент ракетная отрасль может в этом плане похвастаться только единственным пуском тяжелой "Ангары".

Все это беспокоит людей, которые болеют за отрасль и считают, что нельзя все это пускать под нож, приносить в жертву каким-то сиюминутным коммерческим интересам. Я, безусловно, этих людей поддерживаю.

Рецепт частно-государственной компании – это рецепт, который сработал в США. Но, например, другой подход у КНР – там есть сильная государственная поддержка космоса, то есть они, вроде как, никуда не спешат, но любое их достижение остается в активе Китая, а не утрачивается, как это, к сожалению, произошло со многими достижениями советского космоса. Были потеряны фактически все российские космические станции.

И каждый раз находилась какая-то "уважительная причина", почему станция не улетела. В итоге оказалось, что российское присутствие в дальнем космосе просто прекратилось. Оно сейчас существует исключительно в рамках совместных проектов. То же самое можно сказать и по поводу пилотируемой космонавтики.

Справедливо говорится даже в этом отчете "Энергии", что уже в следующем году мы можем увидеть пилотируемые корабли "Boeing" и "SpaceX", которые начнут доставлять грузы и космонавтов на МКС, что сразу подорвало рынок "Прогрессов". А запуск корабля "Федерация" состоится лишь в 2024 год.

С моей точки зрения, это пагубная тенденция, ее нужно ломать, устраивать совершенно на других принципах. То есть люди, которые не достигли результатов (не просто "стрелочники", но и люди, которые руководят процессом), должны нести ответственность. Нужно искать те кадры, которые выведут страну на ту столбовую дорогу, с которой она сошла.

Сейчас можно, конечно, стоять на обочине и либо махать платочком, либо плевать в сторону тех, кто едет дальше. Но от этого ситуация с космосом, к сожалению, не выровняется.



Изображение с сайта nakanune.ru