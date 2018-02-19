«Роскосмос» хочет приватизировать российскую часть МКС

Госкорпорация «Роскосмос» готова обсуждать предложения бизнеса по использованию международной космической станции (МКС).

В частности, речь идет о возможной передаче российского сегмента МКС в концессию группе компаний S7.

Напомним, 13 февраля гендиректор «S7 космические транспортные системы» Сергей Сопов заявлял «Известиям», что компания готова взять в концессию российский сегмент МКС.

К обсуждению деталей возможного соглашения госкорпорация сможет приступить, когда получит соответствующее письменное обращение от S7.

Эксперты полагают, что развитие государственно-частного партнерства позволит сохранить станцию после 2024 года.

«Безусловно, МКС как инфраструктурный объект должна быть сохранена, — полагает член экспертного совета при правительстве России Андрей Ионин. — Возле Земли должна быть обитаемая станция. Но освоение ближнего космоса — это в первую очередь задача бизнеса. А государство в партнерстве с частными компаниями должно сосредоточиться на исследовании дальнего космоса».

Напомним, компания S7 Space («С7 Космические транспортные системы») владеет космодромом «Морской старт» (находится в Тихом океане у берегов Калифорнии) и занимается запусками с Байконура в рамках «Наземного старта».