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«Роскосмос» хочет приватизировать российскую часть МКС

13:48 19.02.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Госкорпорация «Роскосмос» готова обсуждать предложения бизнеса по использованию международной космической станции (МКС).

В частности, речь идет о возможной передаче российского сегмента МКС в концессию группе компаний S7.

Напомним, 13 февраля гендиректор «S7 космические транспортные системы» Сергей Сопов заявлял «Известиям», что компания готова взять в концессию российский сегмент МКС.

К обсуждению деталей возможного соглашения госкорпорация сможет приступить, когда получит соответствующее письменное обращение от S7.

Эксперты полагают, что развитие государственно-частного партнерства позволит сохранить станцию после 2024 года.

«Безусловно, МКС как инфраструктурный объект должна быть сохранена, — полагает член экспертного совета при правительстве России Андрей Ионин. — Возле Земли должна быть обитаемая станция. Но освоение ближнего космоса — это в первую очередь задача бизнеса. А государство в партнерстве с частными компаниями должно сосредоточиться на исследовании дальнего космоса».

Напомним, компания S7 Space («С7 Космические транспортные системы») владеет космодромом «Морской старт» (находится в Тихом океане у берегов Калифорнии) и занимается запусками с Байконура в рамках «Наземного старта».

Темы: Роскосмос
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Комментарии читателей
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19.02.2018, 18:13
Гость: Павел__

Клопы ненасытные! Сначала что-то построить за счет государства - а потом продать, и деньги по личным карманам рассовать! Клопы и есть, вся эта гнилая гадская вертикаль в полном составе...
19.02.2018, 17:33
Гость: дед

Похоже у наших властей слово "приватизировать",самое любимое.Ручонки шаловливые так и чешутся,так и чешутся.Как говорил покойный Черномырдин:"если чешется,чешите в другом месте".
19.02.2018, 17:05
Гость: Молодец рогозин

от этого космоса одни проблемы. То наши ракеты падают, то ихние летят. Продать станцию, ракеты, космодромы. Оставить Роскосмос и рогозина.
Все комментарии (11)
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