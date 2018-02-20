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Microsoft случайно рассекретила новую Windows

13:39 20.02.2018
Фото с сайта microsoft.com
Фото с сайта microsoft.com
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Корпорация Microsoft по ошибке опубликовала на собственном сайте подробности версии Windows 10 на базе архитектуры ARM.

Позднее информацию убрали, пишет The Verge.

В конце 2017 года Microsoft объявила, что работает над специальной версией Windows 10 для мобильных чипов. Партнеры компании уже готовят свои продукты для работы с ОС, однако Microsoft не раскрывала подробностей системы.

В опубликованном материале перечислены все ограничения новой системы и ее особенности.

К примеру, Windows 10 для ARM сможет запускать x86-приложения, но не сможет использовать драйверы для x86. Это создаст проблемы для старого оборудования, у которого нет драйверов для ARM64. В системе нет поддержки х64-приложений, хотя в Microsoft планируют добавить ее позже. Также не будут работать игры и приложения, использующие OpenGL версии позднее 1.1 или требующие аппаратное ускорение OpenGL, сообщает «Лента.ру».

Программы, созданные для Windows Phone, будут работать некорректно и неправильно выводить изображение. Проблемы могут возникнуть и с приложениями, которые включают расширения для оболочки (вроде Dropbox, добавляющие новые возможности в контекстном меню). При этом, благодаря эмуляции можно будет установить большинство 32-битных приложений с расширением exe.

Темы: Windows, Операционная система, Microsoft
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