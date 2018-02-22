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Хакеры взломали облако Tesla и устроили из него майнинг-ферму

12:01 22.02.2018
Фото с сайта redlock.io
Фото с сайта redlock.io
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Облако компании Tesla было взломано и использовано для майнинга криптовалюты. Об этом рассказала в собственном блоге специализирующаяся на кибербезопасности компания RedLock.

Хакеры получили доступ к аккаунту Tesla в облаке Amazon Web Services. В нём они могли добраться до таких «существенных» данных, как телеметрия автомобилей, но не стали этого делать, сообщает Ferra.ru.

Специалисты RedLock обнаружили взлом в прошлом месяце, когда расследовали факт утечки даных для доступа к AWS в публичный доступ. Источником утечки оказалась Tesla.

Специалисты обнаружили незащищенную информацию Tesla в консоли Kubernetes, разработанной Google системы для оптимизации облачных приложений. Именно это позволило хакерам получить доступ к облаку Tesla. В RedLock сразу известили компанию об утечке и брешь была закрыта. По словам представителя Tesla, данные пользователей при этом не пострадали.

Изюминку всей этой истории добавляет то, для чего хакеры использовали полученный доступ к облаку Tesla. Они начали добывать на его мощностях криптовалюту. Как отмечают в RedLock, любые украденные данные из облака Tesla не принесли бы хакерам столько прибыли, как майнинг на его мощностях.

Темы: Компьютерная безопасность, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей
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