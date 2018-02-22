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В Российской академии наук создан Совет старейшин

12:38 22.02.2018
Здание Президиума РАН. Фото с сайта wikimedia.org
Здание Президиума РАН. Фото с сайта wikimedia.org
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В Российской академии наук создан Совет старейшин, который был учрежден Президентом РАН Александром Сергеевым.

Совет Старейшин образован из выдающихся ученых старшего поколения (в возрасте более 80 лет), обладающих огромным опытом, который предполагается использовать для рекомендательных консультаций, сообщает пресс-служба РАН.

Совет Старейшин по поручению Президента РАН рассматривает и оценивает научные и научно-организационные вопросы, а также проблемы структурных преобразований и функционирования Академии наук.

Совет может привлекать к работе членов Академии, профессоров РАН и сотрудников аппарата РАН для консультаций.

Темы: Российская Академия наук
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Комментарии читателей
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22.02.2018, 16:53
Гость: Алекс

Так и кажется, сидят в чалмах и курят мастырку...
22.02.2018, 15:35
Гость: Любит же народ звания

Доросли до академиков а хочется еще выше - вот и придумывают всякие советы старейшин, нравится быть типа "действительный введенный член президиума"
22.02.2018, 15:15
Гость: создан Совет старейшин,

А вот это зря. у нас не Кавказ , не средняя Азия.
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