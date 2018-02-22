В Российской академии наук создан Совет старейшин, который был учрежден Президентом РАН Александром Сергеевым.

Совет Старейшин образован из выдающихся ученых старшего поколения (в возрасте более 80 лет), обладающих огромным опытом, который предполагается использовать для рекомендательных консультаций, сообщает пресс-служба РАН.

Совет Старейшин по поручению Президента РАН рассматривает и оценивает научные и научно-организационные вопросы, а также проблемы структурных преобразований и функционирования Академии наук.

Совет может привлекать к работе членов Академии, профессоров РАН и сотрудников аппарата РАН для консультаций.