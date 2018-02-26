]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Хакеры научились воровать деньги через документы Word

15:57 26.02.2018
Изображение с сайта play.google.com
Изображение с сайта play.google.com
Материалы по теме:

Специалисты по кибербезопасности обнаружили, что злоумышленники приспособили зараженные файлы Word для добычи криптовалюты.

Об этом сообщается в блоге компании VOTIRO Secured.

Инфицирование документов происходит с помощью встраивания специализированного JavaScript-кода, содержащего майнер. После рассылки кажущихся безобидными Word-файлов адресаты подключаются к системе добычи криптовалюты Monero в пользу мошенников. Процесс запускается при открытии онлайн-видео в браузере Internet Explorer, сообщает «Лента.ру».

Киберпреступникам надо лишь разместить видео на домене, содержащее скрипт, встроить его в документ Word и составить список жертв для передачи файлов. Они используют ошибку в разработке Microsoft, которая позволяет встраивать ролики в текстовые файлы и при этом не имеет ограничений по списку разрешенного доступа.

Пока имеющаяся схема не позволяет преступникам быстро обогащаться, так как при закрытии файла на компьютере пользователя майнинг прекращается. Эксперты полагают, что вскоре в такой схеме появятся крадущий пароли фишинговый контент и блокирующее технику программное обеспечение.

Специалисты посоветовали пользователям относиться с подозрением к документам, пересылаемым с незнакомых электронных адресов. В последнее время участились случаи захвата компьютеров рядовых юзеров в целях майнинга: хакеры встраивают подобные механизмы в видео на YouTube, в торрент-сервисы и в контент сайтов для взрослых.

Темы: Компьютерная безопасность, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.02.2018, 18:27
Гость: смешно

вы ещё удивляетесь?))) ну так предупреждали, что в ИТ нет абсолютных защит и все они весьма относительны, тем более при использовании форм допускающих использования макросов (подпрограмм). Не возможно лишь при использовании простейших текстовых файлов обычно формата txt. Если там и возможна подтасовка, то лишь за счёт других особенностей связанных с системами обработки информации. Криптовалюты удобны, до определённой степени, пока сумма потерь от рисков не велики, т.е. использование их по мелочи возможно, когда не страшно потерять много.
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.