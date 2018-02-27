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Apple выпустит три новых iPhone в 2018 году

09:24 27.02.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Компания Apple планирует выпустить до конца 2018 года сразу три новых модели iPhone, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, первым станет смартфон под кодовым названием D33 с одним из самых больших экранов около 6,5 дюйма и разрешением 1242×2688. По размеру новинка будет схожа с iPhone 8 Plus. Смартфон будет оснащен технологиями OLED и Face ID и работать на новом процессоре А12. Для некоторых рынков Apple планирует предоставить возможность использовать телефон с двумя сим-картами.

Еще двумя новинками станут обновленный iPhone X (кодовое название D32) и его бюджетная версия с сохранением ключевых функций флагманского телефона. Новая версия iPhone X также будет работать на процессорах А12. Его бюджетная версия будет иметь LCD-экран, аналогичный тому, которым оснащены модели iPhone 8.

Помимо базовых цветов, модели D33 и D32 будут поставляться в золотом цвете.

В компании Apple отказались от комментариев по поводу данных Bloomberg.

Темы: Apple, Мобильные телефоны, Бизнес и предпринимательство в мире
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Комментарии читателей
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27.02.2018, 14:43
Гость: Эрик

Фирмы которые выпускают новый не исходя из окантовки или материала корпуса, а по причинам принципиальных изменений в виде экрана и процессора, ведут себя солидно. Любой план по валу обесценивает продукт. А разве есть сомнения, что Джобс гениален?
27.02.2018, 13:44
Гость: Это не америчка лабает,

америчка лабает главный продукт - доллары.
Все остальное делают работники.
27.02.2018, 13:42
Гость: Все директора,

фирмы которых выпускают 5 моделей продукции за 4 года - гении, или только Джобс?
Все комментарии (6)
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