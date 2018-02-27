Apple выпустит три новых iPhone в 2018 году
Компания Apple планирует выпустить до конца 2018 года сразу три новых модели iPhone, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По данным издания, первым станет смартфон под кодовым названием D33 с одним из самых больших экранов около 6,5 дюйма и разрешением 1242×2688. По размеру новинка будет схожа с iPhone 8 Plus. Смартфон будет оснащен технологиями OLED и Face ID и работать на новом процессоре А12. Для некоторых рынков Apple планирует предоставить возможность использовать телефон с двумя сим-картами.
Еще двумя новинками станут обновленный iPhone X (кодовое название D32) и его бюджетная версия с сохранением ключевых функций флагманского телефона. Новая версия iPhone X также будет работать на процессорах А12. Его бюджетная версия будет иметь LCD-экран, аналогичный тому, которым оснащены модели iPhone 8.
Помимо базовых цветов, модели D33 и D32 будут поставляться в золотом цвете.
В компании Apple отказались от комментариев по поводу данных Bloomberg.