Прокурор запросил три года условно по делу о репосте видео про Крым

В Феодосийском городском суде Крыма начались прения сторон по уголовному делу активиста, которого судят за репост в соцсети.

Об этом "Право.ру" из зала суда рассказал адвокат обвиняемого Алексей Ладин из правозащитной группы "Агора".

Обвиняемый, крымскотатарский активист Сулейман Кадыров, сделал на своей странице в Facebook репост видео Демьяна Демьянченко.

Ролик был посвящен присоединению Крыма к России, и Кадыров сопроводил его своим комментарием: "Сулейман Кадыров согласен! Крым - это Украина. Всегда была, есть и будет! Спасибо автору за видео! Поддерживаю!".

Теперь Кадырову грозит три года условного лишения свободы с испытательным сроком на два года и еще запретом "заниматься деятельностью в интернете". Именно такое наказание запросил для активиста прокурор по статье "публичные призывы к сепаратизму" (ч. 2 ст. 280.1 УК).