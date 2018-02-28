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Прокурор запросил три года условно по делу о репосте видео про Крым

12:59 28.02.2018
Памятник Затопленным кораблям © KM.RU, Святослав Князев
Памятник Затопленным кораблям © KM.RU, Святослав Князев
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

В Феодосийском городском суде Крыма начались прения сторон по уголовному делу активиста, которого судят за репост в соцсети.

Об этом "Право.ру" из зала суда рассказал адвокат обвиняемого Алексей Ладин из правозащитной группы "Агора".

Обвиняемый, крымскотатарский активист Сулейман Кадыров, сделал на своей странице в Facebook репост видео Демьяна Демьянченко.

Ролик был посвящен присоединению Крыма к России, и Кадыров сопроводил его своим комментарием: "Сулейман Кадыров согласен! Крым - это Украина. Всегда была, есть и будет! Спасибо автору за видео! Поддерживаю!".

Теперь Кадырову грозит три года условного лишения свободы с испытательным сроком на два года и еще запретом "заниматься деятельностью в интернете". Именно такое наказание запросил для активиста прокурор по статье "публичные призывы к сепаратизму" (ч. 2 ст. 280.1 УК).

Темы: Крым, Сайты, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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28.02.2018, 17:59
Гость: ybr

тудой его снег убирать в Сибири
28.02.2018, 17:43
Гость: каждому своё!

А теперь кто может возразить против принятых в Украине законов!?Не русских язык является корнем зла,а его носители!Это его носители загоняют в прокрустово ложе мракобесия,не щадя ни язык,ни веру.То есть обычная фашистская схема:впереди русский язык,а сзади вершители "справедливости",готовые унизить,посадить и наконец убить любого несогласного с основной линией.Они и задают параметры этого прокрустова ложа.Народ в таком случае теряет свою волю, возможности к каким либо отношениям c другими народами и становиться управляемым полчищем саранчи.Аналогично и с верой,война с православной Грузией показала,что РПЦ даже и не пыталась урегулировать этот конфликт и Россия получила лицензию на убийства.Именно поэтому носитель русского языка ,не уважающий язык и историю страны,в которой он проживает,должен быть лишен всех возможностей работать на страну-агрессора.Он никогда не будет защищать ту страну ,которая его приютила.Он и своё место обитания предаст ,когда получит хорошенько по зубам ,но разбежавшись по другим странам и оправившись ,этот бездельник,точнее его мозг и его сознание будут работать на жрецов,стоящих у прокрустова ложа и всё вернётся на круги своя.Еще раз повторяю виноват не русский язык,а носители языка ,сделавшие этот язык языком ненависти.Правильно делает Украина!С врагом нужно бороться его же методами!Вот только очень хотелось бы ,чтоб в результате этих мер пострадало бы как можно меньше невинных и ситуация не дошла бы до большевистской: "Лес рубят,щепки летят"
28.02.2018, 16:50
Гость: Деникин

Странно. Забитого бедного татарина судят. Ему и так достается что он татарин. А ват как на счет Сабчак за те же высказывания.
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