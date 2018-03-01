Хакеры усовершенствовали самое мощное интернет-оружие

Специалисты по безопасности компании Fortinet рассказали о новой версии крупнейшего в мире ботнета Mirai.

Новую версию червя специалисты назвали Mirai OMG. Она использует уязвимости интернета вещей, но также и превращает IoT-устройство (Internet of Things) в прокси-сервер, что позволяет злоумышленникам пропускать через зараженные устройства вредоносный трафик.

Таким образом хакеры могут лучше скрывать свое местоположение и осуществлять более мощные атаки.

Напомним, впервые о Mirai заговорили в середине прошлого года. Создатели этого ботнета атаковали сайт эксперта по интернет-безопасности Брайана Кребса (объем трафика доходил до 660 гигабайт в секунду). Тогда специалист назвал ботнет Mirai «мощнейшим оружием современности».

Позднее сотрудники ФБР вычислили создателей Mirai, которыми оказались американскими студентами: Далтон Норман, Парас Джа и Джозая Уайт.

По их словам, они хотели подзаработать на своей идее. В частности, на DDoS-атаках на чужие серверы компьютерной игры Minecraft, переманивая таким образом игроков на собственные серверы, но когда подростки увидели всю мощь созданного ботнета, они опубликовали исходный код Mirai в сети, чтобы другие хакеры также могли его использовать.