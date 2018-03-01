]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Роскомнадзор предупредил об опасном мобильном приложении

11:53 1.03.2018
Материалы по теме:

Роскомнадзор предупредил россиян о потенциальной опасности популярного мобильного приложения GetConact.

Данное приложение доступно для смартфонов на платформах iOS и Android и предлагает пользователю «узнать» как его телефон «забит» в телефонных книгах других абонентов.

Эксперты Роскомнадзора предупреждают, что приложения, позволяющие узнать, кто посещал их страницу и как они записаны в телефонных книгах других людей, несут угрозу утечки персональной информации.

«Устанавливая подобные приложения, вы даете им доступ на всю информацию (включая личную) со своей страницы или телефона. А как иначе другие узнают, как они у вас записаны или когда вы в последний раз были в Сети? Среди ваших контактных данных в телефоне могут быть также записаны данные кредитной карточки, ее PIN, пароли от личных кабинетов и про. И все это оказывается в общедоступных базах после установки таких приложений», - говорится на сайте ведомства.

Эксперты призывают пользователей задуматься о том, готовы ли они сделать свою персональную информацию достоянием третьих лиц, которые могут использовать ее как угодно. Такие данные могут попасть к мошенникам, вымогающим деньги обманным путем, финансовым брокерам и другим злоумышленникам.

Отмечается, что приложение GetContact насчитывает более миллиона скачиваний. После установки, программа сканирует телефонную книгу и отправляет ее содержимое и другие личные сведения в общую базу данных. В ведомстве не исключают, что данное приложение может быть заблокировано, в случае, если будут обнаружены серьезные нарушения.
 

Темы: Гаджеты, Гаджеты, Смартфоны и коммуникаторы, Софт и разработка новых программ, Роскомнадзор
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.