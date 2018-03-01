Роскомнадзор предупредил об опасном мобильном приложении

Роскомнадзор предупредил россиян о потенциальной опасности популярного мобильного приложения GetConact.

Данное приложение доступно для смартфонов на платформах iOS и Android и предлагает пользователю «узнать» как его телефон «забит» в телефонных книгах других абонентов.

Эксперты Роскомнадзора предупреждают, что приложения, позволяющие узнать, кто посещал их страницу и как они записаны в телефонных книгах других людей, несут угрозу утечки персональной информации.

«Устанавливая подобные приложения, вы даете им доступ на всю информацию (включая личную) со своей страницы или телефона. А как иначе другие узнают, как они у вас записаны или когда вы в последний раз были в Сети? Среди ваших контактных данных в телефоне могут быть также записаны данные кредитной карточки, ее PIN, пароли от личных кабинетов и про. И все это оказывается в общедоступных базах после установки таких приложений», - говорится на сайте ведомства.

Эксперты призывают пользователей задуматься о том, готовы ли они сделать свою персональную информацию достоянием третьих лиц, которые могут использовать ее как угодно. Такие данные могут попасть к мошенникам, вымогающим деньги обманным путем, финансовым брокерам и другим злоумышленникам.

Отмечается, что приложение GetContact насчитывает более миллиона скачиваний. После установки, программа сканирует телефонную книгу и отправляет ее содержимое и другие личные сведения в общую базу данных. В ведомстве не исключают, что данное приложение может быть заблокировано, в случае, если будут обнаружены серьезные нарушения.

