«Вертолеты России» начнут производство легкомоторных самолетов

Серийное производство легкого многоцелевого самолета ТВС-2ДТС будет запущено на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ) холдинга «Вертолеты России» в 2021 году. В настоящее время на предприятии уже началась подготовка к выпуску новой машины.

В рамках проекта по запуску производства ТВС-2ДТС на У-УАЗ планируется до 2020 года закупить необходимое оборудование, рассказали в пресс-службе «Вертолетов России». При этом в кооперацию по производству ТВС-2ДТС также войдут другие предприятия холдинга.

«Мы планируем начать сертификацию самолета ТВС-2ДТС в 2019 году, для этих целей первые два опытных образца будут созданы на базе разработчика проекта – СибНИА им. С.А.Чаплыгина. С 2020 года к испытаниям смогут подключиться опытные образцы, собранные на Улан-Удэнском авиационном заводе, и к 2021 году мы рассчитываем получить сертификат и запустить серийное производство самолета», – отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Напомним, что соглашение об организации местных воздушных линий подписали Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство транспорта РФ, представители Республик Бурятия и Саха (Якутия), а также холдинг «Вертолеты России» в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

Соглашение предусматривает создание к 2019 году на территории У-УАЗа производства самолетов ТВС-2ДТС. В период с 2021 по 2025 годы завод обязуется поставить для нужд региональной авиации не менее 200 машин.

Легкий ТВС-2ДТС станет заменой используемым сегодня региональной авиацией самолетам Ан-2. Машина впервые была продемонстрирована Госкорпорацией Ростех на авиасалоне МАКС в 2017 году. Среди преимуществ воздушного судна – способность взлетать и садиться на неподготовленных площадках. Его крейсерская скорость достигает 350 км/ч, грузоподъемность – 3,5 тонны, а максимальная дальность полета – 4500 км.