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«Вертолеты России» начнут производство легкомоторных самолетов

09:45 1.03.2018
Фото с сайта rostec.ru
Фото с сайта rostec.ru
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Серийное производство легкого многоцелевого самолета ТВС-2ДТС будет запущено на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ) холдинга «Вертолеты России» в 2021 году. В настоящее время на предприятии уже началась подготовка к выпуску новой машины.

В рамках проекта по запуску производства ТВС-2ДТС на У-УАЗ планируется до 2020 года закупить необходимое оборудование, рассказали в пресс-службе «Вертолетов России». При этом в кооперацию по производству ТВС-2ДТС также войдут другие предприятия холдинга.

«Мы планируем начать сертификацию самолета ТВС-2ДТС в 2019 году, для этих целей первые два опытных образца будут созданы на базе разработчика проекта – СибНИА им. С.А.Чаплыгина. С 2020 года к испытаниям смогут подключиться опытные образцы, собранные на Улан-Удэнском авиационном заводе, и к 2021 году мы рассчитываем получить сертификат и запустить серийное производство самолета», – отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Напомним, что соглашение об организации местных воздушных линий подписали Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство транспорта РФ, представители Республик Бурятия и Саха (Якутия), а также холдинг «Вертолеты России» в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

Соглашение предусматривает создание к 2019 году на территории У-УАЗа производства самолетов ТВС-2ДТС. В период с 2021 по 2025 годы завод обязуется поставить для нужд региональной авиации не менее 200 машин.

Легкий ТВС-2ДТС станет заменой используемым сегодня региональной авиацией самолетам Ан-2. Машина впервые была продемонстрирована Госкорпорацией Ростех на авиасалоне МАКС в 2017 году. Среди преимуществ воздушного судна – способность взлетать и садиться на неподготовленных площадках. Его крейсерская скорость достигает 350 км/ч, грузоподъемность – 3,5 тонны, а максимальная дальность полета – 4500 км.

Темы: Авиастроение, Ростехнологии
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Комментарии читателей
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01.03.2018, 20:47
Гость: Иван Иваныч

Нет, разумеется. С постройкой "аэрокомпозита" с помощью австрийцев все изменилось. Стоимость этого самолёта раза два ниже импортного. Что касается Суперджета, там и в старые времена натягивали максимум 65 проуентов на импорт. Двигатель собирается на Сатурне, в кооперации с сафран, фюзеляж наш. Авионика - талес.
01.03.2018, 17:42
Гость: Петр

если стоимость на уровне иностранных самолетиков, то можно даже не напрягаться - не взлетит.
а откуда быть дешевизне? двигатель импортный - композитные материалы импортные. вся авионика тоже импортная.
Если у Суперджет 100 80% стоимости - это импорт , то откуда у этого самолета будет меньше ?
01.03.2018, 15:53
Гость: Русский Иван

Отличная новость. Самолёт полностью композитный , и это радует, как и импортный двигатель. Надеюсь ОДК все таки подтянет нишу моломощных ТВД. Но это зависит от объёмов заказов. Пока любой лёгкий отечественный самолёт, который не цессна, радует. Пусть и малой партией. Там с учётом северов и Сибири нужно не меньше 2000.
Молодцы Сибниа, разработавшие этот самолёт, в том месте, где русский конструктор Антонов начинал свой АН-2 до принудительного переезда в Киев.
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