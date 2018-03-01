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Российский беспилотник назвали угрозой системам ПВО США

09:55 1.03.2018
Сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М-3 © KM.RU, Илья Шабардин
Сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М-3 © KM.RU, Илья Шабардин
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Создаваемый российский сверхзвуковой самолет-беспилотник предназначен для нанесения ударов по объектам ПВО (противовоздушной обороны) противника, сообщил The National Interest американский военный эксперт Самуэль Бендетт.

«Известно, что трудно сбить снаряд, летящий на небольшой высоте, на высокой скорости, — говорит аналитик. — Такой беспилотник способен преодолевать систему противовоздушной обороны и наносить удары по радарам и ракетным установкам».

Эксперт заявил, что для проникновения в зону действия систем противовоздушной обороны противника российские военные также могут использовать беспилотники со стелс-технологией.

Бендетт полагает, что прототип нового оружия Россия представит в 2018 году. По его мнению, сообщает «Лента.ру», «такой беспилотник станет российским ответом на американскую линейку беспилотников MALE и HALE, которые еще недавно доминировали в небе по всему миру», в связи с чем США «необходимо продолжать инвестировать в системы ПВО».

В феврале 2018 года стало известно, что в России ведутся разработки беспилотного комплекса большой дальности, который будет способен выполнять автоматический маловысотный сверхзвуковой полет и получит управляемые и неуправляемые средства поражения.

Беспилотники HALE (High-Altitude Long Endurance) отличает возможность длительного нахождения в автономном полете на больших высотах (как правило до 20 километров). К ним относится, в частности, дрон RQ-4 Global Hawk. Аппараты MALE (Medium-altitude long-endurance) рассчитаны на полет на средних высотах (3-9 километров). К таким дронам относится, например, MQ-1 Predator.

Темы: Военные технологии
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Комментарии читателей
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01.03.2018, 14:15
Гость: Время Ч.

Это самое умное , что вы сумели придумать?
01.03.2018, 14:01
Гость: Русский Иван

С какого дуба ты рухнул. Пао Звезда прямо в Питере занимается выпуском дизелей для широкой номенклатуры судов. И если суда стоят, то почему то на Украине. А авиационные двигатели все, кроме ведра именуемого АН-148, Россия производит, равно как и двигатели с сверхзвуковой крейсерской скоростью, стоящие на ту 160 или на миг 31. Максимальная зависимость была по двигателям от ми-8, но наладили их выпуск на Московском машиностроительном объединении имени Чернышова.
Да Украина пыталась подоср.... , но не считайте себя персонами равными Черчиллю.
Вся военная номенклатура, имеющая стратегическое значение, производится в России.
И поэтому летают калибры, поэтому бьет солнцепёк, поэтому су 57 является единым радаром, который расположен в корпусе и крыльях и содержит фазированные решетки.
01.03.2018, 11:36
Гость: это всё мечты

Не получится представить новый беспилотник в 2018 году и вот почему.
В питере стоят катера, военные без двигателей. Украина ???? отказалась их поставлять. Россия сама НЕ МОЖЕТ производить, купила в Китае, поставили , запустили, сламались, ждут новые.
Вот так будет и с бесплотниками. Китайское не плавает и не летает.
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