США купили для изучения украинский танк «Оплот»

США приобрели у украинского «Завода Малышева» один танк «Оплот», который представляет собой украинскую модификацию советского танка Т-80.

От предшественника Т-84 танк отличается новой системой управления огнем, командирским прицелом, оригинальной сварной башней, бортовыми экранами, встроенной динамической защитой и системой оптико-электронного противодействия «Варта».

Поставка будет осуществляться через государственную компанию, занимающуюся спецэкспортом.

Об этом изданию «Оборонно-промышленный курьер» сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе Украины.

Таким образом США намерены знакомиться с украинскими технологиями, в частности с перспективой покупки оружия.

«Им нужно разобрать технику, провести испытания, проверить параметры защищенности, заметность в различных диапазонах (радиоэлектронных, оптических, инфракрасных)», - сказал «Российской газете» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.