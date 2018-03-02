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США купили для изучения украинский танк «Оплот»

10:34 2.03.2018
БМ «Оплот» на выставке. Фото Artemis Dread с сайта wikimedia.org
БМ «Оплот» на выставке. Фото Artemis Dread с сайта wikimedia.org
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США приобрели у украинского «Завода Малышева» один танк «Оплот», который представляет собой украинскую модификацию советского танка Т-80.

От предшественника Т-84 танк отличается новой системой управления огнем, командирским прицелом, оригинальной сварной башней, бортовыми экранами, встроенной динамической защитой и системой оптико-электронного противодействия «Варта».

Поставка будет осуществляться через государственную компанию, занимающуюся спецэкспортом.

Об этом изданию «Оборонно-промышленный курьер» сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе Украины.

Таким образом США намерены знакомиться с украинскими технологиями, в частности с перспективой покупки оружия.

«Им нужно разобрать технику, провести испытания, проверить параметры защищенности, заметность в различных диапазонах (радиоэлектронных, оптических, инфракрасных)», - сказал «Российской газете» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Темы: США, Украина, Военные технологии
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Комментарии читателей
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02.03.2018, 21:19
Гость: Gh

Просто Им придётся решать дать это сделать или взять под своё крыло.России они её уже не отдадут,как и сладкий кусок Сирии.
02.03.2018, 18:25
Гость: kib

"дадут большой заказ"?! Ах-ха-ха-ха !!! Наивность или глупость ?!
02.03.2018, 18:21
Гость: kib

"...могёт то он могёт,да кто ему дасть то" ? Ты думаешь, что пиндосы потерпят даже "запаха создания яо" или "носителей" ?! Смешно...
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