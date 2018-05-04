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Ученые узнали, сколько радиации получили жители Хиросимы

17:43 4.05.2018
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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Ученые под руководством бразильского исследователя Серджио Маскаренхаса (Sergio Mascarenhas) измерили дозу радиации, которой подверглись жертвы атомной бомбардировки Хиросимы.

Для этого были проанализированы кости погибших, в которых остались следы облучения, сообщает Science Alert.

Ученые использовали метод, который называется электронный парамагнитный резонанс.

С его помощью было установлено, что доза ионизирующего излучения, поглощенная челюстной костью человека, находившегося на расстоянии около одного километра от эпицентра взрыва, составляет 9,46 грея (Гр). 

Для сравнения: при лучевой терапии ткани злокачественной опухоли получают дозу в 2-3 грея, а доза 5 Гр, которой подвергается тело, становится смертельной.

Ученые отмечают, что это первый случай, когда удалось с высокой точностью измерить дозу излучения, которую получили погибшие в Хиросиме. Данный метод, считают авторы исследования, можно также использовать для оценки состояния пострадавших при гипотетическом радиационном заражении.

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.05.2018, 21:47
Гость: vrv

Что за бред...Люди, находившиеся в километре от эпицентра взрыва испарились, оставив после себя только "тени" на тротуарах.
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