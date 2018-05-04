Ученые узнали, сколько радиации получили жители Хиросимы

Ученые под руководством бразильского исследователя Серджио Маскаренхаса (Sergio Mascarenhas) измерили дозу радиации, которой подверглись жертвы атомной бомбардировки Хиросимы.

Для этого были проанализированы кости погибших, в которых остались следы облучения, сообщает Science Alert.

Ученые использовали метод, который называется электронный парамагнитный резонанс.

С его помощью было установлено, что доза ионизирующего излучения, поглощенная челюстной костью человека, находившегося на расстоянии около одного километра от эпицентра взрыва, составляет 9,46 грея (Гр).

Для сравнения: при лучевой терапии ткани злокачественной опухоли получают дозу в 2-3 грея, а доза 5 Гр, которой подвергается тело, становится смертельной.

Ученые отмечают, что это первый случай, когда удалось с высокой точностью измерить дозу излучения, которую получили погибшие в Хиросиме. Данный метод, считают авторы исследования, можно также использовать для оценки состояния пострадавших при гипотетическом радиационном заражении.