Госдепартамент предупредил Турцию о несовместимости С-400 с системами НАТО

Пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науэрт предупредила Турцию о несовместимости российских систем ПВО С-400 с вооружениями НАТО.

По словам Науэрт, Вашингтон продолжает высказывать "серьезные опасения" в связи с намерением Анкары заключить сделку с Москвой.

"У нас возникли серьезные опасения по поводу возможного приобретения Турцией С-400. Согласно договоренностям с НАТО, а Турция является членом альянса, они должны покупать только то оружие и другие средства, которые совместимы с другими партнерами по НАТО. Мы не считаем, что здесь есть совместимость", - сказала она и пообещала и далее доносить эту позицию до Турции.

Ранее глава Пентагона Джейм Мэттис заявил, что власти США пытались убедить Турцию отказаться от приобретения у России зенитных ракетных систем С-400 и купить иные вооружения, напоминает Ruposters.

Крупнейший в истории отношений России и Турции оружейный контракт на поставку С-400 заключен в декабре 2017 года. 9 апреля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил решимость своей страны приобрести российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 "Триумф", несмотря на введение США новых санкций против России.