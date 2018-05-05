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Госдепартамент предупредил Турцию о несовместимости С-400 с системами НАТО

09:45 5.05.2018
Ракетный комплекс С-400. Фото с сайта warfare.ru
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Пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науэрт предупредила Турцию о несовместимости российских систем ПВО С-400 с вооружениями НАТО.

По словам Науэрт, Вашингтон продолжает высказывать "серьезные опасения" в связи с намерением Анкары заключить сделку с Москвой.

"У нас возникли серьезные опасения по поводу возможного приобретения Турцией С-400. Согласно договоренностям с НАТО, а Турция является членом альянса, они должны покупать только то оружие и другие средства, которые совместимы с другими партнерами по НАТО. Мы не считаем, что здесь есть совместимость", - сказала она и пообещала и далее доносить эту позицию до Турции.

Ранее глава Пентагона Джейм Мэттис заявил, что власти США пытались убедить Турцию отказаться от приобретения у России зенитных ракетных систем С-400 и купить иные вооружения, напоминает Ruposters.

Крупнейший в истории отношений России и Турции оружейный контракт на поставку С-400 заключен в декабре 2017 года. 9 апреля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил решимость своей страны приобрести российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 "Триумф", несмотря на введение США новых санкций против России.

Темы: Турция, Вооружения в мире, Вооружения в России, Военно-политический блок НАТО
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Комментарии читателей
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05.05.2018, 16:45
Гость: Вааще то

ни фига они еще в реальной жизни не сбили, что характерно...
05.05.2018, 15:40
Гость: Почему несовместимы?

Очень совместимы - сбивают натовское на раз.
05.05.2018, 15:26
Гость: Asi

Турция- засланный казачёк и никуда она не денется от США.Эрдоган пыжится как и Путин видя себя игроком ,но они винтики и винтиками останутся.
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