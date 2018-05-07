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Опубликовано видео не имеющего аналогов в мире робота-защитника «Уран-9»

13:55 7.05.2018
Стоп-кадр из видео в YouTube
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Телеканал «Звезда» опубликовал видео испытаний многофункционального комплекса разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя «Уран-9».

Данный комплекс впервые будет представлен в этом году на параде Победы.

«Уран-9» представляет собой многофункциональный комплекс разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя. На сегодняшний день он не имеет аналогов в мире.

Комплекс оснащен мощным вооружением, способным уничтожать как живую силу, так и легкобронированную технику, танки и иные объекты. В частности, на «Уран-9» установлены ПТУР «Атака», 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А72 и 7,62-миллиметровый пулемет ПКТН. 

После обнаружения цели, командир, находящийся вместе с оператором в бронированном кунге на базе шасси КамАЗ, принимает решение об ее уничтожении. Максимальное удаление пункта управления от робота составляет 3 километра. В случае одновременного использования четырех боевых роботов, дальность управления увеличивается до 6 километров.

Кроме того, «Уран-9» встраивается в Единую систему управления тактического звена, имеет защиту от несанкционированного доступа и средства радиоэлектронной борьбы. 

Темы: Военные технологии
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Комментарии читателей
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07.05.2018, 16:50
Гость: Skeptik

не робот, а манипулятор
радио связь ненадежна может быть пререхвачена
07.05.2018, 14:51
Гость: stalker

Вот когда мы будем говорить не об опытных образцах вооружений, а о реально действующих в войсках, можно будет спать спокойно. А пока что все разговоры о "не имеющих аналогов" не имеют смысла.
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