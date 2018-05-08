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Telegram обжаловал решение ВС о предоставлении ФСБ ключей от переписки

14:17 8.05.2018
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Юристы Telegram подали апелляционную жалобу на отказ Верховного суда отменить приказ ФСБ о предоставлении ключей от переписки в мессенджерах. Ее текст опубликовал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Жалоба направлена в Апелляционную коллегию Верховного суда.

В тексте сказано, что на запрашиваемую ФСБ информацию должна распространяться тайна переписки, поскольку с помощью ключей шифрования спецслужба сможет «осуществлять контроль за перепиской всех пользователей Telegram». То, что ключи шифрования к тайне переписки не отнесены, было одним из аргументов представителей ФСБ на рассмотрении дела в предыдущей инстанции.

Telegram обращался в Верховный суд с просьбой отменить приказ ФСБ о порядке передачи мессенджерами ключей шифрования от переписки, однако в марте суд встал на сторону спецслужбы.

Из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования Telegram в апреле 2018 года заблокирован в России. Полностью ограничить доступ к мессенджеру Роскомнадзору не удалось, однако в результате попыток сделать это в России оказался затруднен доступ к сотням других сайтов и сервисов.

Темы: Telegram, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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