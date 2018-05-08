Археологи нашли воровскую монету XVIII века в Соймоновском проезде

В конце апреля в ходе работ по благоустройству в Соймоновском проезде был обнаружен артефакт, который, как предполагают археологи, представляет собой воровскую монету XVIII века. С помощью таких приспособлений карманники незаметно разрезали сумки или одежду горожан.

Как объяснил глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов, такая монета с загнутым и остро заточенным краем называлась словом «писка», а пользовавшийся ею вор — «писарем» или «резчиком». Отсюда же — сленговое выражение «писануть по глазам»: остро заточенная монета могла использоваться и для самообороны.

Для создания воровского инструмента, найденного в Соймоновском проезде, использовалась монета номиналом две копейки, отчеканенная в период с 1757 по 1761 год. По предварительной оценке специалистов, это старейший из подобных артефактов, найденных на территории Москвы.

Глава Мосгорнаследия отметил, что это не единственная находка, связанная с преступными кругами Москвы прошлых веков. Так, в мае 2016 года во время работ на Тверской улице был обнаружен инструмент середины XVII века для чеканки фальшивых монет — так называемый маточник.

«Есть еще одна находка, которая, вероятно, непосредственно связана с маточником. Это клад медных монет времени Алексея Михайловича, найденный в Кадашевской слободе, в котором каждая десятая монета оказалась фальшивой», — добавил Алексей Емельянов.

В 2017 году на Пречистенке был найден «шахматный» клад середины XVI века, на Садовнической набережной — клад XVIII века: 18 серебряных монет от пяти копеек до полтины на общую сумму чуть менее четырех рублей.

Находили археологи и фрагменты зданий, где располагались например кабаки. Они всегда были центрами, где собирались в том числе деклассированные элементы. Так, при раскопках на Манежной площади обнаружили трактир «Скачёк», известный в узких кругах в XVIII веке. В этом заведении стены погреба были сложены из могильных плит, украденных на расположенном поблизости кладбище Моисеевского монастыря. Интересной находкой здесь стал кувшинчик с двойным дном: так обманывали покупателей в XVII веке мошенники, продававшие дорогой парфюм.

Еще один кабак нашли на площади около Большого театра. Он располагался в укромном месте: на берегу пруда, выкопанного по течению реки Неглинной.

«Благодаря исследованиям московских археологов буквально оживают страницы книг Владимира Гиляровского, ярко описавшего быт и нравы представителей “городского дна”. Специалисты тщательно работают с находками, изучают, кому они могли принадлежать, как попали в культурный слой. Это удивительный процесс. И даже такая, казалось бы, неприглядная сторона жизни москвичей, оказывается, сохранила для потомков множество тайн, многие из которых еще только предстоит разгадать», — сказал Алексей Емельянов.